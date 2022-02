Sozialpreis der Stadt geht an Bayreuther Mohrenwäscher

Der Sozialpreis der Stadt Bayreuth geht in diesem Jahr an die Faschingsgesellschaft "Bayreuther Mohrenwäscher". Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Prunksitzung für Menschen mit und ohne Handicap

Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, hätten sich die Narren seit der Vereinsgründung im Jahr 2006 maßgeblich für Integration und Inklusion in Bayreuth eingesetzt. Unter anderem organisieren die Mohrenwäscher seit Jahren eine Prunksitzung für Menschen mit und ohne Behinderung, sowie einen "Fasching für alle Generationen".

Bisher mit dem Sozialpreis ausgezeichnet

Der Sozialpreis der Stadt ist mit 2.500 Euro dotiert. Verliehen wird er seit dem Jahr 1999. Preisträger bisher sind unter anderem "Avalon", eine Notruf- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, der Hospizverein Bayreuth und der Verein "Bunt statt Braun", der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Ausgezeichnet wurden bisher außerdem der ehemalige Verein "Horizonte", der sich bis 2012 um benachteiligte Jugendliche kümmerte und mangels Fördergeldern schließlich abgewickelt werden musste, sowie der Verein "Hilfe für das behinderte Kind". Bisherige Träger des Sozialpreises der Stadt Bayreuth sind außerdem der Besuchsdienst im Caritas-Altenheim "St. Martin", die Selbsthilfegruppe der Schlaganfallbetroffenen in Stadt und Landkreis Bayreuth, sowie der Verein für Kinder- und Jugendbetreuung, "Treff".