Sozialplan für Marktkauf-Mitarbeiter in Nürnberg verabschiedet

Nach viermonatigen Verhandlungen hat sich der Betriebsrat mit der EDEKA-Gruppe geeinigt, zu der Marktkauf gehört. Die 90 zum Großteil unbefristet und bereits langjährig beschäftigten Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, sich ihre Abfindung ausbezahlen zu lassen oder Freizeit in Anspruch zu nehmen. Auch Leistungen für Familien und Schwerbehinderte sind vorgesehen.

"Altes" Gehalt im neuen Job

Wird die Arbeitszeit der Beschäftigten reduziert oder müssen sie gar eine andere Tätigkeit ausüben, wird für zwei Jahre das bisherige Gehalt fortgezahlt. Ebenfalls sollen zusätzlich entstehende Fahrkosten berücksichtigt werden. Verdi-Sekretärin Jaana Hampel stellt dazu fest: „Selbst, wenn der beste Sozialplan keinen Arbeitsplatz ersetzt, haben wir so eine sehr positive Zukunftssicherung für unsere Kolleginnen und Kollegen durchgesetzt.“

Sehr lange beschäftigt

Noch im Januar werden die Kündigungen an die Beschäftigten gehen. Bei vielen Kollegen liegt die Kündigungsfrist jedoch bei sieben Monaten, da sie schon sehr lange bei Marktkauf beschäftigt sind. Sollten sie nicht im Konzern übernommen werden, müssen sie für die restliche Zeit freigestellt werden. Der Supermarkt befindet sich in Nürnberg an einem zentralen Platz in der Nähe zur Innenstadt und am Rande des Stadtteils Gostenhof.