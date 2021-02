Sozialpädiatrisches Zentrum in Augsburg soll verlegt werden

Seit acht Jahren bietet das Sozialpädiatrische Zentrum der Hessingstiftung in Augsburg verschiedene Therapieansätze für Kinder mit Behinderung an. Nun soll es in eine andere Klinik verlegt werden. Dass ein solches Zentrum neu vergeben wird vom Zulassungsausschuss der Krankenkassen, sei nicht unüblich. Allerdings kritisieren die Eltern in Augsburg, dass sie viel zu spät informiert worden seien.

Verlegung bedeutet "Stress pur"

Keine Übergangsregelung und zu wenig Zeit für eine Umstellung, die jetzt "Stress pur" für die kleinen Patienten bedeutet: 1.200 Buben und Mädchen mit Handicap aus dem gesamten Großraum Augsburg sind von der Neuregelung betroffen. Künftig soll das Josefinum im Augsburger Norden für sie Physio-, Ergo- und Psychotherapie übernehmen.

Eltern starten Petition gegen Verlegung

Entschieden hat das der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung. Viele Eltern aber wollen die Entscheidung nicht akzeptieren und haben deshalb eine Petition an den Landtag angestoßen. Auch die Hessing Stiftung, die das Sozialpädiatrisches Zentrum bisher betrieben hat, hat Widerspruch eingelegt.

Berufungsausschuss muss entscheiden

Der Streit liegt jetzt vor dem zuständigen Berufungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung. Das Gremium muss nun klären, wie es weitergeht und wo Kinder künftig das Therapieangebot erhalten.