Sozialministerin zu Kita-Öffnung: "Kinder sind nicht vergessen!"

"Eine Gruppe wurde bei den Lockerungen, die jetzt durchgeführt wurden, komplett vergessen: Das sind die Kinder“, warf eine Mutter aus München der Politik in der Sendung „jetzt red i“ vor. „Dass jetzt wieder ein Buchladen auf hat, oder dass man sich im Abstand von 1,5 Metern im Park treffen kann, das kommt Kindern nicht wirklich zugute.“ Viele Eltern meldeten sich am Mittwochabend per Video und Kommentarfunktion mit diesem Anliegen.

Betreuung in festen Kleingruppen „sobald wie möglich"

Doch Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) widersprach diesem Eindruck. Die Kinder seien „ganz sicher nicht“ vergessen worden. Im Gegenteil: „Kinder spielen eine ganz wichtige Rolle“, sagte Trautner. Und sie versprach, dass es bald Lockerungen bei der Betreuung geben soll: „Wir arbeiten ganz intensiv daran, an Stellschrauben drehen zu können, dass feste Kleingruppen sobald wie möglich Realität werden können.“ Dabei könnten sich laut Trautner sowohl Familien gegenseitig unterstützen oder Tagespflege-Einrichtungen wieder öffnen.

Wichtig seien dabei „kleine Gruppen, die fest definiert sind“, damit gegebenenfalls Infektionsketten schnell nachverfolgt werden können. Zum genauen zeitlichen Ablauf konnte sie jedoch nichts sagen. Noch müsse man sich an Ausgangsbeschränkungen halten, die Zahl der Corona-Neuinfektionen beobachten. Aber: „Wir haben einen Plan in der Schublade“, so die Ministerin. „Besonderes Augenmerk“ will Carolina Trautner auch auf behinderte Kinder legen und „Lockerungen anbieten, sobald wir das gesundheitlich vertreten können.“

Bereits am Donnerstag (30.04.) sollen Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über einen entsprechenden Vorschlag der Familienminister beraten.

Fokus auf Familien statt Fußball

Auch der Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der BayernSPD Uli Grötsch forderte einen stärkeren Fokus auf Familienthemen und kritisierte gleichzeitig die Deutsche Fußballliga (DFL). Es sei „ein Unding“ und „unsäglich“, jetzt über den Wiederanstoß im Profifußball zu diskutieren. „Wir müssen in Deutschland über ganz andere Sachen reden“, sagte er. „Wie wir alleinerziehenden Müttern helfen. Wie wir das hinkriegen, dass wir Familien mit drei, vier Kindern helfen können, die in den großen Städten wohnen. Das sind jetzt die Fragen der Zeit, und nicht, ob einer 1:0 gewinnt oder nicht.“

Seiner Meinung nach könne man jetzt beispielsweise bereits über die Öffnung von Spielplätzen nachdenken. Genaue Termine zu nennen wäre jedoch laut Grötsch „unseriös“. Die Lösungen müssten jetzt „interdisziplinär“ diskutiert werden. „Virologen allein können es nicht sein, die bestimmen, wie wir dieses Land führen“, so der SPD-Politiker. Auch Sozialministerin Trautner erklärte in der Sendung, dass sie ihre Arbeit auf ein neues Expertengremium stütze. Dabei sei sie unter anderem mit Erzieherinnen, sowie Kinderärztinnen und Psychologinnen im Austausch.

Besuche im Altenheim sollen neu geregelt werden

Bei einer anderen sozialen Frage stellte die Ministerin ebenfalls Lockerungen in Aussicht. Besuche in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen könnten unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen bald wieder möglich sein. „Wir haben die Gruppe jetzt verstärkt im Fokus“, sagte Carolina Trautner. „Wir werden prüfen, ob wir vielleicht eine Kontaktperson wieder irgendwie zulassen können.“ Es müsse dann jedoch bei dieser einen Person bleiben, um Infektionen schnell nachvollziehen zu können.

Zwei eindringliche Botschaften erreichten die Sendung aus dem Bereich häusliche Pflege. „Wir haben keine Hilfen, wir werden ignoriert, man hört uns pflegende Angehörige einfach nicht“ und „wir sind allein gelassen worden“, kritisierten die beiden Rednerinnen. Während die CSU-Politikerin Trautner dieses Thema als „sehr schwierig“ einstufte und keine konkreten Verbesserungen in Aussicht stellte, machte der SPD-Bundestagsabgeordnete Grötsch Hoffnung. Bereits nächste Woche solle im Bundestag über ein Gesetz beraten werden, das leichteren Zugang zu Pflegeunterstützungsgeld und zehn Tage zusätzlichen Urlaub für pflegende Angehörige garantiere.

Grötsch nimmt Idee eines Bürgers mit in den Bundestag

Für die Anregung eines Bürgers bedankte sich Uli Grötsch in der Sendung ausdrücklich. Ein Kellner schilderte das Problem, dass in der Gastronomie viele Beschäftigte auf das Trinkgeld angewiesen seien. Als Berechnung für das Kurzarbeitergeld gelten jedoch nur die letzten drei Verdienstmonate - die schwachen Wintermonate. Das meiste Trinkgeld gebe es jedoch im Sommer im Biergarten. Seine Forderung: „Das Kurzarbeitergeld am Jahresdurchschnitt berechnen, nicht nur an den Wintermonaten.“

Diesen Vorschlag will Grötsch bereits nächste Woche an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) weitergeben. „Vielen Dank für den Hinweis“, sagte er und forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, sich weiterhin zu melden. „Wenden Sie sich an Ihre Politiker, wir brauchen jetzt auch solche Hinweise, damit wir immer entsprechend nachsteuern können und am Schluss was Gutes hinkriegen.“