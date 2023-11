Sozialministerin Scharf sieht durch Ampel Demokratie gefährdet

Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf sieht in der Krise, die die Bundesregierung ihrer Meinung nach produziert hat, eine "riesige Gefährdung für die Demokratie". Am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen kritisierte die CSU-Politikerin dabei vor allem die gescheiterte Haushaltsplanung der Ampel-Koalition. "Alles, was sich jetzt abspielt seit diesem Urteil und diesem riesigen Loch, ist etwas, was sich einreiht in das tagtägliche Verspielen von Vertrauen, das diese Bundesregierung tatsächlich auch vorantreibt", so die stellvertretende Ministerpräsidentin Scharf.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umschichtung der 60 Milliarden Euro vom Corona- in einen Klimafonds für nicht rechtmäßig erklärt. Seit dem Urteil gibt es eine große Diskussion über die Konsequenzen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich diese Woche noch optimistisch gezeigt. Finanzminister Christian Lindner hat sich dagegen von Haushaltsstaatssekretär Werner Gratzer getrennt.

Scharf: "Wir sind doch wirkliche Geisterfahrer"

Ulrike Scharf empfiehlt der Bundesregierung, schleunigst in Klausur zu gehen und bisherige Strategien nochmal zu überdenken. Ein Einsparen von Ausgaben im Bereich des Sozialen oder bei den Militärausgaben würden der Ministerin zufolge beispielsweise keinen Sinn ergeben. Vielmehr würde sie darüber nachdenken, was in Sachen Energiepolitik in der Vergangenheit versäumt wurde.

"Wir sind doch wirkliche Geisterfahrer, wenn wir anschauen, wie andere Länder ihre Energiefrage lösen", so Scharf. Deutschland habe beispielsweise viel zu hohe Gebühren und Energiesteuern. Auch der Atomausstieg sei in ihren Augen verfrüht gewesen und durch eine Reform des aus ihrer Sicht schlechten Heizungsgesetzes könnte man laut Scharf 16 Milliarden Euro einsparen.