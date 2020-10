Soziales Projekt "Spielcafé" von Bundeskanzlerin Merkel prämiert

Das soziale Projekt "Spielcafé der Generationen" sowie der gleichnamige Verein "Spielecafé der Generationen - Jung und Alt spielt e.V." aus Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn hat im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs Startsocial den Sonderpreis der Bundeskanzlerin Angela Merkel erhalten. Der Startsocial-Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der Kanzlerin und hat das Ziel, ehrenamtliches Engagement in Deutschland zu stärken.

Merkel: "Gesellschaftsspiele sind mehr als bloßer Zeitvertreib"

Die Preisverleihung konnte dieses Jahr nicht im Bundeskanzleramt stattfinden. Jedoch ehrte Kanzlerin Merkel als Schirmherrin in einer gesonderten Videobotschaft die Gewinner des Sonderpreises: "Gesellschaftsspiele sind weit mehr als bloßer Zeitvertreib", betonte die Bundeskanzlerin in der Videobotschaft. "Eine wunderbare Initiative knüpft daran an, dass das gemeinsame Spiel auch den Zusammenhalt festigt."

Insgesamt sieben Initiativen wurden beim 16. Startsocial-Wettberwerb heuer ausgezeichnet und erhielten einen Geldpreis von jeweils 5000 Euro.