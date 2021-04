Soziale Träger in Not: CSU-Sozialpolitikerin Stamm sauer

Soziale Träger wie Caritas, Pfennigparade, Lebenshilfe oder Blindeninstitutsstiftung haben nach eigener Aussage enorme Probleme, ihr bayernweites Therapienetzwerk an Förderschulen aufrecht zu erhalten. Da es sich dabei um ein rein bayerisches System handelt, bekommen die Träger keine Bundeshilfen.

Pandemie-bedingtes Defizit, keine Hilfen vom Bund

Das Corona-bedingte Defizit beläuft sich nach Schätzungen der Träger insgesamt mittlerweile auf bis zu rund acht Millionen Euro.

Da dieses Förderschul-System in Deutschland einzigartig ist und in anderen Bundesländern die Therapeuten von externen Praxen in die Schulen kommen, sind die bestehenden Rettungsschirme, die vom Bundesgesundheitsministerium entworfen wurden, nur auf Praxen und nicht auf Förderschulen mit dort angestellten Therapeuten ausgerichtet.

Träger suchen Gespräch mit Staatsregierung – ohne Erfolg

Um ihr Defizit nun zu verringern, verhandeln die bayerischen Träger mit Hilfe der ehemaligen Landtagspräsidentin und CSU-Sozialministerin Barbara Stamm seit einem Jahr mit der bayerischen Staatsregierung. Doch dort sieht sich keiner zuständig.

Ministerien verweisen gegenseitig aufeinander

Auf BR-Nachfrage verweist das bayerische Gesundheitsministerium auf das Sozial- sowie das Kultusministerium. Letzteres verweist auf das bayerische Arbeitsministerium, das ebenfalls beim Sozialministerium angesiedelt ist. Dort sieht man auf BR-Nachfrage eher wiederum das bayerische Gesundheits- sowie das Bundesgesundheitsministerium in der Pflicht. Außerdem heißt es, man befinde sich in Gesprächen. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf BR-Anfrage auf die bayerische Zuständigkeit.

Barbara Stamm sauer auf Staatsregierung

Barbara Stamm ist über das Verhalten der bayerischen Staatsregierung entsetzt. Stamm, die auch Vorsitzende der Lebenshilfe ist, sagte dem BR, sie finde es wörtlich "völlig daneben", dass man auf dem Rücken von schwerstbehinderten Kindern und von belasteten Familien, ein Zuständigkeits-Hin und -Her führe. Das müsse, so Stamm, sofort abgestellt werden.