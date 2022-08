Soziale Innovationen: Neue Ideen für alte Probleme

Eine Woche lang beschäftigen sich Sarah, Aslihan, Mafalda, Katrin und Lina mit den Problemen der Welt. Sie stellen sich Fragen, wie: Was kann ich gegen Klimaerwärmung in Städten tun? Wie begegne ich der Spaltung in der Gesellschaft? Was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Alles Fragen, auf die Politik und Gesellschaft noch keine angemessene Antwort gefunden haben. Die Studentinnen wollen nach Lösungen suchen.

Neue Ideen braucht die Welt

Alle fünf studieren an der Hochschule München und nehmen gerade an einem besonderen Seminar teil. Professoren des Studiengangs "Management sozialer Innovationen" haben dieses einwöchige Lehrformat entwickelt. Gemeinsam mit Studenten anderer Fachrichtungen bilden sie zunächst Gruppen von etwa fünf Leuten. Wichtig ist dabei, dass die Studenten einer Gruppe aus möglichst unterschiedlichen Fachrichtungen kommen. Jeder soll die spezielle Sichtweise und das Knowhow seines Faches einbringen. Gemeinsam machen sie sich an die Lösung eines Problems, das sie selbst wählen. Zur Seite steht ihnen jeweils einer der Professoren.