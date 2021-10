01.10.2021, 06:32 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"SozCard" soll finanziell Schwache in Bamberg unterstützen

Egal ob Theater, Bücherei oder Schwimmbad: In Bamberg bekommen Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, ab sofort Ermäßigungen. Dafür müssen sie die neu eingeführte "SozCard" beantragen, die es an bislang 30 Stellen in der Stadt gilt.