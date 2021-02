Sorgentelefon für Jugendliche im Landkreis Bad Kissingen

Bei YOU CALL geht es zuerst darum, den Jugendlichen zuzuhören, sagt Rabea Daniel von der Kissinger Jugendarbeit am Freitag (26.02.2021) dem BR. Sie gehe davon aus, dass die Einsamkeit im Lockdown derzeit die größten Probleme verursache. Schließlich könnten die Jugendlichen ihre Freunde nicht wie gewohnt sehen und sich austauschen. "Viele vermissen ihre Freunde und wollen sich gerne wieder treffen. Sie sitzen zu Hause und sind oft schon zu müde, ihre Freunde digital zu kontaktieren", sagt Rabea Daniel. Redebedarf gebe es sicher auch durch die enge Wohnsituation in vielen Familien, gerade wenn die Eltern im Home-Office und die Kinder gleichzeitig im Homeschooling seien. "Da gibt es viele Spannungen, die natürlich von den Familien unterschiedlich gehandhabt werden", so Daniel.

Per Telefonanruf oder Whatsapp erreichbar

YOU CALL vermittelt im Notfall auch Hilfsangebote anderer Institutionen. Natürlich gehe es beim Sorgentelefon nicht nur um Corona, auch bei Essproblemen oder Liebeskummer geben die Experten Auskunft. Alle Anrufe seien anonym, vertraulich und natürlich kostenlos. Infos würden nicht weitergegeben werden.

Erreichbar ist das Angebot telefonisch oder per Whatsapp. Die Mitarbeiter können montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr unter folgender Telefonnummer kontaktiert werden: 0151/512 88 038.