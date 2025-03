Sorgen und Hoffnungen: Was die Bayern nach der Wahl fühlen

Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap sorgt sich jeder zweite Deutsche ernsthaft, dass nach der Wahl keine stabile Regierung gebildet wird. Zudem sind 75 Prozent der Ansicht, dass die USA kein verlässlicher Partner für Deutschland sind.

Bürgerin aus Landshut: "Ich bin fassungslos"

Diese Umfrage spiegelt auch die verschiedenen Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in drei bayerischen Städten wider. "Ich hätte die alte Regierung ohne die FDP gerne behalten", sagt Christine Dachs in Landshut. Andere hingegen wünschen sich Veränderungen: "Ich hoffe auf Rot-Schwarz, natürlich", meint eine Dame mittleren Alters.

Doch nicht alle vertrauen auf die etablierten Parteien. "Ich finde, Merz hätte sich mit der AfD zusammentun sollen, sorry!", sagt Claudia Zeiger. Ein großes Gefühl der Beunruhigung bleibt jedoch: "Ich bin fassungslos. Mir fehlen die Worte zu dieser aktuellen Politik", so eine Bürgerin aus Landshut.

Wirtschaft, Migration und Sicherheit: Was die Menschen bewegt

Neben der Diskussion über den Wahlausgang stehen für die Menschen in Bayern vor allem ihre eigenen Anliegen in Deutschland im Vordergrund. Franz Stübinger aus Landshut fasst es für sich so zusammen: "Es gibt so viele Probleme – Wirtschaft, Soziales, Sicherheit, Migration. Es ist schwer zu sagen, was zuerst gelöst werden muss." Vor allem finanzielle Sorgen beschäftigen viele. Elke Thaler fordert: "Wir brauchen dringend Lösungen, damit sich die Menschen wieder mehr leisten können."

Das Thema Migration bleibt weiterhin umstritten. "Die Integration ist nicht gelungen", kritisiert Brigitte Valisch. "Wir müssen da dringend etwas tun." Gleichzeitig fordert eine Passantin aus Pfaffenhofen, dass die Politik soziale Gerechtigkeit nicht aus dem Blick verliert: "Es geht nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Zusammenhalt."

Soll Deutschland aufrüsten?

Die Sicherheit beschäftigt viele. Soll Deutschland aufrüsten, wie das aktuell Union und SPD planen? "Wenn wir uns auf die USA nicht mehr verlassen können, dann müssen wir halt mehr aufrüsten, da führt kein Weg vorbei", so Stefan Bachmayer.

Auch eine Passantin aus Landshut sieht es ähnlich: "Im Herzen wünsche ich mir natürlich, dass wir abrüsten. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr in einer Situation, in der Abrüstung noch ein Thema ist."

Trump und die Weltpolitik: Angst oder übertriebene Panik?

Während Deutschland mit seiner Regierungsbildung und den Problemen im eigenen Land ringt, sorgen die Ereignisse um Donald Trump in den USA für zusätzliche Unsicherheit. Viele Bayern fragen sich, ob die geopolitische Ordnung kippen könnte.

"Ich weiß nicht, ob’s die NATO in zwei Wochen noch geben wird, das können wir noch nicht absehen", befürchtet Christine Dachs. Eine Passantin aus Landshut sieht die Gefahr nicht nur in einer Person: "Es gilt schon sehr wachsam zu sein, nicht nur bei Trump, auch bei Putin, und auch bei Musk."

Andere Bürger bleiben jedoch gelassener. Eine Mutter von zwei Kindern aus Moosburg meint: "Ich glaube, es wird heißer gekocht, als gegessen wird. Deutschland und Europa sind stark genug."

Ein Land in Unruhe?

Die unterschiedlichen Stimmen aus Bayern zeigen: Die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind groß, die Meinungen unterschiedlich. Während die einen auf eine schnelle Lösung hoffen, sehen andere die Zukunft mit Skepsis.