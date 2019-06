Sorgen um die Zukunft - wer rettet das Klima?

Kein Thema treibt derzeit mehr Menschen um als die Erderhitzung und die Frage, wie sie zu bremsen wäre. Der Bayerische Rundfunk widmet dem Klimawandel einen eigenen Thementag. Am 26. Juni wird im Fernsehen, Radio und im Netz diskutiert, erklärt und nachgefragt.

Strategien gegen CO2 und den inneren Schweinehund

Die Politik ist gefragt - doch auch wir, die Bürger und Verbraucher. BR24 sammelt Meinungen und Ideen, was jeder Einzelne zur Klimarettung beitragen kann. Brauchen wir, wie Harald Lesch meint, "mehr weniger", und wie lässt sich Verzicht organisieren? Werden die Menschen ihr Verhalten auch ohne Verbote ändern? Sollten der Billigflug und die Steuer für den SUV, Alu-Kaffeekapseln und das tägliche Schnitzel einfach das kosten, was sie an Klima-Kosten verursachen? Und was machen wir gegen den Verpackungsmüll?

Ihre Ideen sind gefragt - als Text, Bild oder Video.