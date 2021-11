Sorgen bei ambulanten Pflegediensten: Warten auf Corona-Impfung

Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten kümmern sich meist um ältere Menschen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind. Gleichzeitig bringt die Arbeit engen Kontakt und damit auch ein hohes Ansteckungsrisiko für die Pfleger mit sich. Helfen soll die Booster-Impfung gegen Corona – doch die ist im Landkreis Dillingen nicht so leicht zu bekommen, wie es sich Sozialstationen und ihre Mitarbeiter wünschen würden.

Jeder muss sich selbst um einen Termin kümmern, doch die Kapazitäten in den Impfzentren in Dillingen und Wertingen sind knapp. Dazu kommt, dass es im Landkreis Dillingen vergleichsweise wenige Hausärzte gibt.

Sozialstationen fordern zentrale Impftermine für Pflegedienste

Bei vielen Mitarbeitern lägen die Nerven blank, erklärte Philipp Schaal, der Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation im Landkreis Dillingen. Mit 100 Mitarbeitern ist seine Einrichtung die größte dieser Art im Landkreis. Ginge es nach Schaal, gäbe es wie schon bei der Erst- und Zweitimpfung wieder eine zentrale Terminvergabe für Mitarbeiter von Pflegediensten, um diese blockweise im Impfzentrum zu impfen. Auch der Leiter der ambulanten Sozialstation in Wertingen, Mathias Fahrenbuch, ist der Ansicht, dass eine zentrale Organisation und Terminvergabe für die Mitarbeiter wesentlich besser wäre.

Landratsamt: Vorgaben aus dem Gesundheitsministerium

Das Landratsamt in Dillingen verweist auf Vorgaben aus dem bayerischen Gesundheitsministerium, nach denen man sich richten müsse. Zentrale Termine seien in diesen Vorgaben nur für Mitarbeiter von Polizei, THW, Feuerwehr sowie Schulen- und Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Die ambulanten Pflegeeinrichtungen würden nicht erwähnt.

Noch fehlen Kapazitäten in den Impfzentren

Auch in puncto Impfzentren verweist das Landratsamt auf das Gesundheitsministerium in München. Man habe die Kapazitäten entsprechend den Vorgaben zum 1. Oktober auf 150 Impfungen pro Woche heruntergefahren. Aufstockungen habe man sich anschließend jeweils von der Regierung von Schwaben genehmigen lassen müssen. Inzwischen laute die Anordnung, man solle in Eigenregie bedarfsgerecht ausbauen. Damit sei man jetzt beschäftigt, erklärte ein Sprecher.

Hausärzte verweisen offenbar verstärkt auf Impfzentren

Er schilderte außerdem, dass die Hausärzte im Landkreis aktuell immer wieder Personen, die etwa nicht selbständig in eine Praxis kommen können, ans Impfzentrum verweisen würden. Einen Mangel an Hausärzten gebe es laut Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) zwar nicht. Ärzte kritisieren aber immer wieder, dass die Planungen der KVB am Bedarf vorbeigingen. Auch die Bürgermeister im Landkreis halten die Versorgung nicht für ausreichend. Das haben sie unter anderem in einer Resolution zum Ausdruck gebracht, in der sie im vergangenen Sommer mehr Hausarztsitze sowie eine bessere Förderung fordern, um Ärzte für bestehende Sitze zu gewinnen.