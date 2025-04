Sorge vor Waldbränden in Bayern steigt

Die Waldbrandgefahr in Bayern nimmt zu. Deshalb werden in vielen Regionen wieder Flugzeuge zur Luftbeobachtung eingesetzt. Das Ziel: Waldbrände sollen so früh wie möglich erkannt werden. Im Fall der Fälle werde dann die Feuerwehr verständigt und zur Brandstelle geleitet, teilte die Regierung von Mittelfranken mit.

Waldbrandgefahr: Luftbeobachtung in mehreren Regionen Bayerns

Die Behörde hat von Donnerstag bis Sonntag die Flüge angeordnet. Auch in Unterfranken, Oberfranken, Oberbayern und der Oberpfalz werden die Beobachtungs-Flugzeuge abheben.

Am Maifeiertag soll es in Bayern viel Sonne und hohe Temperaturen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regen wird nicht erwartet. Das dürfte viele Menschen nach draußen locken.

Behördenhinweise: Nicht rauchen, kein Lagerfeuer anzünden

Und damit auf der Maiwanderung oder beim Ausflug kein Waldbrand ausbricht, haben die Regierungsbehörden Hinweise gesammelt: Das Rauchen im Wald ist verboten, im Wald oder in Waldnähe sollten keine Lagerfeuer entzündet werden.

"Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen", teilte eine Sprecherin der Regierung von Oberfranken mit.

Für die Luftbeobachtung sind ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern unterwegs. An Bord sind zudem speziell geschulte Förster und Feuerwehrleute. Im vergangenen Jahr rückten Luftbeobachter zu 106 Einsätzen auf Anordnung der Regierungsbezirke in Bayern aus.