Sorge vor Omikron-Kollaps: Erlangen sucht Freiwillige

In Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt werden Freiwillige gesucht, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen arbeiten. So sollen Personalengpässe abgewendet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Verantwortlichen befürchten angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen massive Auswirkungen auf den Krankenhaus- und Pflegebereich.

Nicht nur medizinische Fachkräfte gesucht

Nicht nur medizinische Fachkräfte werden gesucht, sondern auch Beschäftigte aus dem Hotel- und Gastronomiegewerbe oder der Hauswirtschaft. Aber auch hilfsbereite Laien können wertvolle Dienste leisten, betont die Stadt. Helfende Hände brauche es auch für die Essensausgabe, für Patiententransporte, Corona-Tests und Verwaltungstätigkeiten.

Omikron-Variante führt zu Personalengpässen

Hintergrund des gemeinsamen Aufrufs von Stadt und Landkreis ist die rasant steigende Zahl der Corona-Infektionen durch die Omikron-Variante, auch in Erlangen und Erlangen-Höchstadt. Der Expertenrat der Bundesregierung hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass für Pflegeeinrichtungen und Kliniken durch die Infektionen mit erheblichen Personalengpässen zu rechnen ist.

Vollständiger Corona-Impfschutz ist Voraussetzung

Interessierte können sich telefonisch unter (09131) 85-32073 oder online melden. Dort werden Qualifikationen, Erfahrungen und Einsatzwünsche abgefragt und mit dem Bedarf der Einrichtungen abgeglichen. Im Zuge der Abfrage erfolgen auch die Klärungen, wie mit beispielsweise bestehenden Arbeitsverträgen umgegangen wird und unter welchen Bedingungen der jeweilige Einsatz erfolgen kann. Für den Einsatz ist ein vollständiger Corona-Impfschutz oder eine überstandene Infektion in den vergangenen drei Monaten erforderlich.