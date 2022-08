Sorge von Experten wächst: Lehrermangel auch bald am Gymnasium?

In den bayerischen Grund- und Mittelschulen droht nach den Sommerferien ein gravierender Lehrkräftemangel. Die Gefahr, dass Unterricht ausfällt oder Klassen zusammengelegt werden müssen, ist groß. Dieses Szenario könnte bald auch Gymnasien bevorstehen. Woran liegt das und wie könnte das verhindert werden?

Philologenverband: Bis zu 1.500 zusätzliche Lehrkräfte an Gymnasien benötigt

Am Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau waren zuletzt mehrere Lehrkräfte an Corona erkrankt. Deswegen fiel der reguläre Unterricht in verschiedenen Fächern wochenlang aus. Noch ist so eine extreme Notlage an den bayerischen Gymnasien eher selten. Die Personalnot ist derzeit an Grund- und Mittelschulen am größten, könnte aber bald auch an den Gymnasien den Alltag bestimmen, erklärt Michael Schwägerl vom bayerischen Philologenverband.

"Wir haben ja einen enormen Berg an Bedarf vor uns. Im Jahre 2026 wird das erste Abitur im neuen G9 stattfinden. Aber schon vorher 2024/25 brauchen wir in der Größenordnung 1.000, 1.500 zusätzliche Lehrkräfte, um den zusätzlichen Jahrgang aufzufangen und die neue Oberstufe dann aufs Gleis zu setzen." Derzeit lassen sich aber nicht mehr, sondern immer weniger Menschen zu Gymnasiallehrern ausbilden. Laut Schwägerl hat sich die Anzahl der Referendare im Vergleich zu den vergangenen Jahren halbiert.

Corona und Ukraine-Krieg haben staatliche Bedarfsprognosen obsolet gemacht

Ein Grund: Über Jahre hinweg hatte das bayerische Kultusministerium in seinen Lehrerbedarfsprognosen erklärt: Der Bedarf an Gymnasiallehrern sei weitgehend gedeckt. Monika Faltermeier vom jungen bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) sieht das Versagen deshalb aufseiten des Ministeriums: "Natürlich kriegen wir jetzt einen Lehrermangel am Gymnasium, weil dann irgendwann die Studierenden alle kapiert haben: 'Wenn du Gymnasium studierst, kriegst eh keine Stelle'."

Fakt ist: Die bisherigen Prognosen des Freistaats wurden von der Realität überholt. Der Krieg in der Ukraine hat vor allem viele Mütter und ihre Kinder in die Flucht getrieben – es ist zu erwarten, dass bald immer mehr dieser Kinder auf dem Gymnasium ankommen. Außerdem hat Corona dazu geführt, dass viele Pädagogen zuhause bleiben müssen, entweder weil sie erkrankt sind oder weil sie zur Risikogruppe gehören. Plötzlich ist wieder Bedarf an Lehrkräften da. Aber sie auszubilden kann dauern. Bei einer Gymnasiallehrkraft zwischen sechs und acht Jahren. Und während dieser Zeit die Schulart zu wechseln, ist auch nur schwer möglich.

Junger BLLV plädiert für neues Ausbildungssystem

Faltermeier ergänzt: "Sonst könnte man da schon mal hin und her wechseln, dass man sagt: 'Achso ok, es schaut jetzt für meine Schulart schlechter aus, dann wechsle ich halt in die Schulart, die könnte ich mir auch gut vorstellen.' Das geht halt nicht." Wer sich nach dem Abitur für ein Lehramt-Studium in Bayern entscheidet, muss direkt zu Beginn die für sich passende Schulart wählen, also Gymnasium, Realschule, Mittelschule, Berufsschule oder Grundschule. Selbst bei einem abgeschlossenen Studium ist der Weg an eine andere Schulart kompliziert – und oft nur mit einer Zusatzausbildung möglich.

Dazu kommt: Dadurch, dass sich Studierende schon früh für einen Weg entscheiden müssen, sind bei bestimmten Schularten unterbesetzte Stellen vorprogrammiert, so Faltermeier. "Der durchschnittliche Lehramtsstudierende ist übers Gymnasium zu seinem Abitur gekommen. Und hat die Mittelschule oder die Realschule zum Beispiel nie von innen gesehen. Der kennt die Grundschule und der kennt das Gymnasium." Da sei es nicht unwahrscheinlich, dass er sich für die Schulart entscheide, die er kenne. "Nämlich die, in der er war und wahrscheinlich gerne war."

Staatsregierung lehnt Vorschlag bisher ab

Ein Lösungsansatz des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands: Ein Grundstudium für alle Lehramtsstudierende, bei dem es viel Praxisbezug abwechselnd in allen Schularten gibt. Erst danach sollen sich die Studierenden entscheiden, auf welche Schulart sie sich spezialisieren möchten. Das bayerische Kultusministerium will an der bisherigen Struktur der Lehrerausbildung jedoch festhalten. Die Gründe für die schulartübergreifend angespannte Personallage seien aus Sicht des Ministeriums nicht auf die Lehrerausbildung zurückzuführen.