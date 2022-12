Sorge ums Gas: Ist der Dezember in Bayern zu kalt gestartet?

Über die Daten

Alle untersuchten Daten werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zur Verfügung gestellt. Basis für die historische Einordnung ist die von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) festgelegte und vom DWD für diese Art Analyse empfohlene Klimatologische Referenzperiode 1991-2020.

Der DWD stellt die vieljährigen Gebietsmittelwerte für die mittlere Tagestemperatur in zwei Metern Höhe in Bayern nach Monat und nach Jahreszeit und auch für einzelne Stationen zur Verfügung. In diesen Daten werden etwa Fehlwerte in Zeitreihen durch Berechnungen ergänzt, zum Beispiel mithilfe des deutschlandweiten Rasterfeldes.

Für die ersten zehn Tage im Dezember stellt der DWD keine passenden Mittelwerte zur Verfügung. Grundlage dieser Analyse sind die Beobachtungsdaten von Messstationen in Bayern. Um möglichst präzise Analysen zu erhalten, wurden diese Daten gefiltert. Grundlage für die Karte sind die Daten von 67 Stationen, die zwischen 1991 und 2022 nicht mehr als fünf Fehljahre aufweisen und denen in den ersten zehn Tagen im Dezember nicht mehr als zwei Werte fehlen.