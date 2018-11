Sorge um verschwundenen Asylbewerber in Niederbayern

Ein 22-jähriger Asylbewerber aus einer Unterkunft in Oberhausen im Markt Reisbach (Lkr. Dingolfing-Landau) ist seit gut zwei Wochen spurlos verschwunden. Viele Menschen machen sich mittlerweile Sorgen um den eigentlich sehr zuverlässigen Mann, der seit etwa vier Jahren in Deutschland lebt und hier gut integriert zu sein scheint.

Keinen Grund unterzutauchen

Der Senegalese ist in Deutschland geduldet, macht eine Ausbildung in einer Spenglerei und spielt im TSV Frontenhausen Fußball. Gründe unterzutauchen habe der Asylbewerber nicht, sagt sein Arbeitgeber, Spenglermeister Simon Kieswimmer, im BR. Auch bei der Polizei liege nichts gegen ihn vor.

Hängt er in Italien fest?

Nach Angaben seines Betreuers Rudi Schöberl war der 22-jährige Asylbewerber vor gut zwei Wochen nach Italien gereist, um sich dort bei Behörden Dokumente abzuholen. Bei der Wiedereinreise nach Deutschland, so Schöberl, habe es dann offenbar Probleme gegeben. Seitdem fehle von dem 22-Jährigen jede Spur.

Grünen-Politikerin schaltet sich ein

Inzwischen hat sich auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Rosi Steinberger in den, wie sie sagt, "dubiosen Fall" eingeschaltet. Der Verbleib des jungen Mannes sei weiter unklar, erklärte sie auf BR-Anfrage. Betreuer Rudi Schöberl will sich jetzt auch an den Vermisstensuchdienst des Deutschen Roten Kreuzes wenden.