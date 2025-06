Sorge um marode Brücken: Extrembeispiel in Fürth

Deutschland hat ein Brückenproblem. Denn viele Brücken wurden in den 70er Jahren gebaut und werden langsam marode. Besonders riskant: Damals wurde ein bestimmter Spannstahl verwendet, der ohne Vorwarnung reißen kann. In der Carolabrücke in Dresden, die vergangenen Herbst zusammengebrochen ist, war ein solcher "spannungsrisskorrosionsgefährdeter" Stahl verbaut. Und auch in den Unterlagen der Stadt Fürth steht, dass der Spannstahl der Zirndorfer Brücke einer der Typen ist, der jeden Moment reißen könnte. Das Dokument kursiert unter den Anwohnern. Diese sind besorgt und fragen sich: Warum ist die Brücke nicht schon längst gesperrt?

Zirndorfer Brücke ist überfällig

Dass die Zirndorfer Brücke abgerissen werden muss, ist bekannt. Ein Gutachter erklärte schon im Jahr 2014, dass das Bauwerk "noch maximal fünf bis zehn Jahre erhalten werden kann". Doch die Stadt ist bei der Planung in Verzug. Frühestens in zwei Jahren kann abgerissen werden. Kann die Brücke so lange genutzt werden? Der Gutachter habe das unter Auflagen bewilligt, sagt die Stadt. Allerdings nur mit einer Gewichtsbeschränkung auf maximal 3,5 Tonnen pro Fahrzeug.

Höhenbegrenzungen sollen Wohnmobile und Lieferwagen am Durchfahren hindern. Doch dort bleiben regelmäßig Fahrzeuge hängen. Die Polizei zählte 30 Unfälle in drei Monaten. Sperren will die Stadt die Brücke trotzdem noch nicht. Schließlich fahren täglich mehr als 20.000 Mal Fahrzeuge über die Zirndorfer Brücke. Deren Fahrerinnen und Fahrer müssten Umwege in Kauf nehmen.

Ist das Risiko kalkulierbar?

Die Carolabrücke in Dresden ist plötzlich und ohne Vorwarnung eingestürzt. Der Grund: Der hier verbaute, empfindliche Stahl korrodiert, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Es bilden sich winzig kleine Risse im Stahl. Und weil er auf Spannung steht, kann er irgendwann einfach reißen. Die Produktion auf der Baustelle ist heikel. Der Stahl wird nicht immer zu hundert Prozent luft- und wasserdicht verpackt. Und auch bei der Zirndorfer Brücke stellten Fachleute bei 60 Prozent der Spannstahl-Stichproben Korrosion fest. Das geht aus Unterlagen für den Stadtrat hervor.

Allerdings hat die Stadt Fürth hier nicht bei der Sicherheit, sondern in ihren Unterlagen einen Fehler gemacht. Nachforschungen des BR zeigen: In der Brücke steckt ungefährlicher Stahl. Zwei Fachleute haben uns dies bestätigt. Wird die Brücke regelmäßig kontrolliert, ist das Risiko kalkulierbar.

Im Video: Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden stehen Bayerns Brücken im Fokus