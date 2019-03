Bezahlbarer Wohnraum - die soziale Frage der Gegenwart

Der Freistaat Bayern erhöht die Wohnraumförderung für dieses und das kommende Jahr auf insgesamt 1,7 Milliarden Euro. "Endlich ein Schritt in die richtige Richtung", sagt der SPD-Haushaltsexperte Volkmar Halbleib aus Ochsenfurt (Lkr. Würzburg) und fügt hinzu: "Man muss sich auch überlegen, die Sozialbindung von 25 auf 40 Jahre zu verlängern, um Mieter zu schützen, die sich Wohnungen auf dem Privatsektor nicht leisten können."

Zahl der Sozialwohnungen deutlich geschrumpft

Laut der SPD-Landtagsfraktion sind weit mehr Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen, als neue gebaut wurden. Zu wenig Fördermittel habe es in der Vergangenheit dafür gegeben, kritisiert die Oppositionspartei. Ein Fehler, der so schnell nicht wett zu machen sei: "Dass man so lange nichts gemacht hat und jetzt viel anschieben will, treibt die Baukosten hoch", sagt Halbleib.

SPD-Politiker Halbleib: weniger Bürokratie, mehr sozialer Wohnungsbau

Halbleib fordert, bestehende Standards zu hinterfragen. Außerdem spricht er sich für eine Entbürokratisierung aus, um die Baukosten zu senken. Dem Verband sozialer Wohnungsunternehmen in Bayern zufolge ist der Bestand an Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken – von etwa 140.000 auf gut 100.000. 2017 war es gelungen, den Trend zu stoppen, indem wieder mehr Sozialwohnungen gebaut wurden. Mehr Sozialwohnungen könne es aber auch nur mit preisgünstigen Grundstücken geben, so der Verband sozialer Wohnungsunternehmen in Bayern.

CSU-Bauminister Reichhart: Wohnungsfrage als gesellschaftliche Aufgabe

Bayerns Bauminister Hans Reichhart (CSU) hat indes angekündigt, bis zum Jahr 2025 im Freistaat 500.000 neue Wohnungen zu schaffen. So solle verhindert werden, dass Mieten und Grundstückspreise in Bayern weiter sprunghaft ansteigen, sagte der CSU-Politiker kürzlich in der Münchner Runde im BR Fernsehen.

"Wir müssen bauen, bauen, bauen." Hans Reichhart (CSU), Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr.

Der immense Zuzug in bayerische Ballungsräume wie München, Augsburg oder Nürnberg-Erlangen sei vor zehn Jahren noch nicht absehbar gewesen, so Reichhart. Die Versorgung mit Wohnraum sei eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe", die nun gemeinsam angepackt werden müsse.