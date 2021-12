Sorge in Sonthofen: Was passiert mit dem Zentrum Brandschutz?

Viele der 135 Kräfte, die im Zentrum Brandschutz tätig sind, engagieren sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr, den Johannitern im Rettungsdienst oder der DLRG in Sonthofen und in kleineren Orten der Umgebung. Sollte es zu einer Verlagerung des Zentrums kommen, wie es nun wohl angedacht ist, ginge den Hilfsorganisationen topausgebildetes Personal verloren - so etwa die Angst von Markus Adler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen: "Das wesentliche Problem ist, dass Fachkräfte in der ländlichen Struktur ja eh schon rar gesät sind – natürlich tut uns die wegfallende Expertise weh."

Aufgaben des "Zentrum Brandschutz" der Bundeswehr

Das Zentrum Brandschutz der Bundeswehr ist zuständig für insgesamt 3.600 Feuerwehrleute in ganz Deutschland. Angesiedelt ist das Zentrum seit 2012 in Sonthofen. Von hier aus wird beispielsweise die Ausbildung geplant oder festgelegt, wie viele Feuerwehrkräfte man bei welchem Bundeswehreinsatz benötigt.

Zentrum könnte nach Bonn verlegt werden

Jetzt könnte das Zentrum nach Bonn kommen oder sogar ganz zerschlagen werden. Auf BR-Nachfrage äußert sich das zuständige "Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)" nur schriftlich. Noch sei die Entscheidung nicht endgültig gefallen, doch "nach eingehender Prüfung … hat sich gezeigt, dass eine strukturelle Neuausrichtung erforderlich ist. … Dies wird voraussichtlich einen entsprechenden Personalabbau am Standort Sonthofen bedingen", heißt es in der Stellungnahme.

Kein Verständnis für mögliche Auflösung

Dass das Zentrum in Sonthofen aufgelöst werden soll, verstehen viele der dort Angestellten nicht. Sonthofen sei ein guter Standort, die Verlagerungspläne fachlich nicht nachzuvollziehen. Zum einen, weil in Sonthofen auch die Schule für die ABC-Abwehrtruppe, also für den Umgang mit atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen, angesiedelt ist, mit der die Feuerwehrkräfte der Bundeswehr viele Überschneidungen hätten. Zum anderen, weil die General-Oberst-Beck-Kaserne in den vergangenen Jahren mit viel Steuergeld ausgebaut wurde - auch um die ABC-Schule und das "Zentrum Brandschutz" dauerhaft unter einem Dach anzusiedeln.

Sonthofens Bürgermeister ist verärgert

Auch Bürgermeister Christian Wilhelm ist verärgert. Von offizieller Stelle sei er bis heute in keiner Weise über die Überlegungen zu einer möglichen Verlagerung informiert worden. Im Gespräch mit dem BR kündigt er an, jetzt selbst aktiv auf das Bundesverteidigungsministerium zuzugehen: "Wir werden diese Entscheidung auch in Zweifel ziehen", so Wilhelm.

Hoffnung bleibt

Rund um Sonthofen hofft man, dass die Pläne noch einmal überdacht – und die Hilfsorganisationen wie Rettungsdienst und Feuerwehr auch weiterhin von gut ausgebildeten Berufs-Feuerwehrleuten unterstützt werden.