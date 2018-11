Sophienstraße ist Bayreuths erste Adventskalenderstraße

Die Innensadt mit Leben füllen, das ist das Ziel der Bayreuther Einzelhändler. In der Sophienstraße – einer Seitenstraße zum Marktplatz – haben sie sich nun dafür etwas Besonderes für die Adventszeit ausgedacht: Sie verwandeln die Straße in die erste Adventskalenderstraße Bayreuths.

Jedes Geschäft ein Türchen

An jedem Tag im Dezember werden die Geschäfte zu "Türchen". Konkret bedeutet das, dass Kunden bei ihrem Einkauf in den unterschiedlichen Läden in der Straße Stempel sammeln können – am Ende der Adventszeit verlosen die Einzelhändler dann unter anderem Gutscheine aus ihren Läden.

Neue Kunden locken

Mit der Aktion wollen die Händler auf sich aufmerksam machen. "Die Händler und Gastronomen in der Sophienstraße haben es schwer, neue Kunden zu bekommen. Viele Kunden und Gäste gehen einfach ins Rotmain-Center oder bleiben auf der Maxstraße ohne abzubiegen. Ich möchte mit dieser Aktion Kunden in die Sophienstraße bringen – besonders auch die, die noch nie hier waren", so Initiator Stephan Schick.