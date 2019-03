Pläne für Fahrradstraße: Sonthofener sind uneins

Die Fahrradstraße soll den Verkehr aus dem Norden Sonthofens in die Innenstadt entzerren und vor allem für Radler sicherer machen. Dafür wird die Spur für Radler in Kreuzungsbereichen durchgehend rot markiert. Die Radfahrer dürfen nebeneinander fahren und haben Vorrang vor dem Autoverkehr, für den Tempo 30 gilt und der hier Anwohnern vorbehalten sein soll.

Erfahrungen im Ostallgäu unterschiedlich

Um den querenden Verkehr an Kreuzungen zu beruhigen, sollen die Einmündungen gepflastert und zusätzlich mittels Grünflächen verengt werden. So will die Stadt das Radfahren attraktiver machen und mehr Menschen zum Umstieg vom Auto aufs Rad bewegen. Außerdem hofft die Stadt, so die Lärm- und Abgasbelastung im Sonthofener Zentrum zu verringern.

In Füssen im Ostallgäu sind die Erfahrungen mit Fahrradstraßen allerdings durchwachsen. An einer dieser Straßen sind die Unfallzahlen deutlich gestiegen. Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm geht nicht davon aus, dass die Zahl der Unfälle in seiner Stadt steigen wird. Man könne die Situation in beiden Kommunen nicht 1:1 vergleichen. Ihm ist wichtig, dass die Radfahrer sicher unterwegs sind und nicht auf Hauptstraßen fahren müssen.

Reaktionen fallen gemischt aus

Die Anwohner der geplanten Fahrradstraße sind geteilter Meinung. Die einen begrüßen die Pläne und erhoffen sich davon mehr Ruhe in der Nachbarschaft. Die anderen sprechen von unnötigen Ausgaben.

So oder so: Die Fahrradstrasse kommt. Das hat der Stadtrat in Sonthofen schon beschlossen. Wie sie aussehen wird - da haben die Bürger noch ein Mitspracherecht. Bis zum 16. April können sie Einwände vorbringen, etwa zum Umbau einzelner Kreuzungen. Bis 2020 soll die Fahrradstraße fertig sein. Die Hälfte des rund 350.000 Euro teuren Projekts kommt aus einem bundesweiten Förderprogramm.