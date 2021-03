Sonthofen ehrt Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg

Bild

Ein letztes Rennen vor dem Karriereende steht für Snowboarderin Selina Jörg an: Am kommenden Wochenende will die Doppel-Weltmeisterin beim Weltcup in Berchtesgaden nochmal alles geben. Ihre Heimatstadt Sonthofen feiert Jörg schon jetzt.

© BR/Thommi Stottrop