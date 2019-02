Sonntagöffnungszeiten in Nürnberg und Fürth

Zwei verkaufsoffene Sonntage wird es in diesem Jahr in Nürnberg geben. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Am 19. Mai dürfen Geschäfte in der Südstadt für fünf Stunden von 13 bis 18 Uhr öffnen. Anlass dafür ist das Maifest auf dem Aufseßplatz. Am 15. September gilt dies wegen des Altstadtfestes und des Herbstmarkts für die Läden in der Innenstadt.

Vier verkaufsoffene Sonntage sind erlaubt

Damit schöpft die Stadt Nürnberg die Möglichkeiten für eine Sonntagsöffnung nicht voll aus. Städte und Gemeinden in Bayern dürfen an vier Sonntagen die Öffnung von Läden zulassen. Anlass dafür müssen Märkte, Messen oder ähnliche Veranstaltungen sein.

Kirchen und Gewerkschaften gegen Sonntagsverkauf

Die Allianz für den freien Sonntag, in der sich Kirchen und Gewerkschaften zusammengeschlossen haben, lehnt solche Sonntagsöffnung grundsätzlich ab. Gegen die Entscheidung des Nürnberger Stadtrats werde aber nicht geklagt, sagte Norbert Feulner, der mittelfränkische Regionalsprecher der Allianz, dem Bayerischen Rundfunk.

Verkaufsoffener Sonntag in Fürth

Ganz anders bewertet die Allianz die Situation in Fürth. Die städtische Verordnung sieht hier vor, dass an vier Sonntagen die Geschäfte im gesamten Stadtgebiet geöffnet haben dürfen. Der erste soll am 31. März zum Frühlingsmarkt stattfinden. Für die Allianz war die Fürther Praxis Grund für eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). Diese liegt derzeit bei der Regierung von Mittelfranken als Aufsichtsbehörde.

Verkaufsoffener Sonntag nur für Geschäfte in der Innenstadt

Vor fünf Tagen hat die Stadt Fürth nun dort einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage werde beibehalten. Stadtsprecherin Susanne Kramer sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass sie nur noch für Geschäfte in der Innenstadt gelten sollen. Die Regierung von Mittelfranken teilte mit, dass sie erst nach weiteren Gesprächen mit der Stadt Fürth beurteilen könne, wie künftig mit den verkaufsoffenen Sonntagen umgegangen werden solle. Bis dahin gelte die Rechtsverordnung der Stadt weiter.

Kirchen und Gewerkschaften könnten klagen

Ob die Allianz für den freien Sonntag dagegen klagen wird, um die Öffnung am 31. März zu verhindern, ist bisher noch unklar. In anderen Fällen, zum Beispiel in Ansbach, hatte die Allianz mit entsprechenden Klagen Erfolg.