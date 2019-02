Sonnige Aussichten: Frühlingswetter in Bayern am Wochenende

In ganz Bayern wird es an diesem Wochenende wieder sonnig. Am heutigen Freitag herrscht bei teils recht lebhaften Winden bewölktes Wetter in Bayern. Vereinzelt fällt Regen.

Nachts könnte gefrierender Regen für glatte Straßen in Bayern sorgen

Für die Nacht auf Samstag und für Samstag Früh warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte durch gefrierenden Regen. Örtlich gibt es Frühnebel, im Tagesverlauf soll dann überall in Bayern die Sonne scheinen. Die Temperaturen bleiben am Samstag mit drei bis sechs Grad vergleichsweise frisch, nur in Mittel- und Unterfranken wird es erneut mild bei sieben bis elf Grad.

Strahlend blauer Himmel für Sonntag angesagt

Für Sonntag steht dann perfektes Ausflugswetter auf dem Programm: strahlend blauer Himmel bei Temperaturen von fünf bis zehn Grad. Ideale Bedingungen also, um in die Berge zu gehen, um einen See herum oder in den nächsten Park.

Und die Zeichen stehen auch weiter auf Frühling: Die kommende Woche beginnt mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen von acht bis 12 Grad.