Sonnenwochenende bringt goldenen Oktober nach Bayern

20 bis 24 Grad: Ein Altweibersommer wie aus dem Bilderbuch

Dank dieser Bedingungen dürfen wir uns in der Zeit von Samstag bis Montag von der Rhön bis zu den Alpen auf viel Sonnenschein freuen. Dabei klettert das Quecksilber auf ungewöhnlich warme 20 bis 24 Grad, in manchen besonders wetterbegünstigten Gebieten wie im fränkischen Flachland oder in der vom Alpenföhn verwöhnten Landeshauptstadt München sind auch 25 Grad möglich. Diese Tageshöchstwerte sind für Mitte Oktober ungewöhnlich, sie passen eher zum spätsommerlichen "Altweibersommer".

Wandern in den bayerischen Bergen

Besonders klar und postkartenblau wird der Himmel im höheren Bergland und in den Alpen sein, hier wird es auch in höheren Lagen außergewöhnlich mild werden - in einer Meereshöhe von 1500 Metern zum Beispiel liegen die Tageshöchstwerte am Wochenende bei 17 bis 20 Grad. In den bayerischen Bergen erwartet uns also bestes Wanderwetter.

Am Sonntag lässt sich der Vollmond klar sehen wie selten

Auch für die Mondsüchtigen unter uns bietet das Wochenende etwas Besonderes: Am Sonntag ist Vollmond, er dürfte besonders in höheren Lagen Südbayerns dank sehr trockener Luft eine außergewöhnliche Leuchtkraft entfalten!