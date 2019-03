Sonnenuhr im Schwellhäusl leuchtet wieder

Am Mittwoch beginnt ganz offiziell der Frühling - für Astronomen ist das der Moment, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Genau genommen ist das am Mittwoch um die Mittagszeit der Fall. Und das ist auch der Moment, wenn im Landkreis Regen eine kleine Glaskugel leuchtet. Denn das passiert nur zweimal im Jahr - nämlich zum Frühlings- und Herbstanfang.

Glaskugel an der steinernen Sonnenuhr

Nur an diesen beiden Tagen im Jahr steht die Sonne für einige Momente zur Mittagszeit exakt so hoch am Himmel, dass ihre Strahlen eine Glaskugel an der Sonnenuhr am Schwellhäusl bei Zwieslerwaldhaus zum Leuchten bringen.

Exakte Ausrichtung des Bohrlochs macht es möglich

Vor zwölf Jahren entstand am dortigen Wirtshaus diese in ihrer Art einmalige Sonnenuhr. Die Konstruktion von Biologielehrer Paul Kestel zeigt bei Sonnenschein die Tageszeit an und hat ein kleines Bohrloch. Dieses Bohrloch ist so präzise ausgerichtet, dass Sonnenstrahlen aus 150 Millionen Kilometer Entfernung genau auf die Glaskugel treffen und sie erleuchten. Aber eben nur zweimal im Jahr.

Schauspiel nur bei gutem Wetter

Natürlich klappt dieses Schauspiel nur, wenn das Wetter gut ist. Da aber für Mittwoch ein sonniger Tag angekündigt ist, dürfte dem nichts im Weg stehen. Wer dieses Ereignis hautnah erleben will, kann sich am Mittwoch einer Führung des Nationalparks anschließen oder um Punkt 12 Uhr am Schwellhäusl sein. Zu spät kommen sollte man lieber nicht.