30.10.2020, 19:59 Uhr

Sonnenstrom: 300.000. Photovoltaik-Anlage geht in Rohr ans Netz

Der meiste Sonnenstrom in Deutschland kommt aus Bayern – sinngemäß ist in Rohr in Niederbayern die 300.000. Photovoltaik-Anlage ans Netz gegangen. Eine junge Familie freut sich. Beim Netzbetreiber Bayernwerk war die Rede von einem "Meilenstein".