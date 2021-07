Sonnengruß im Park: Fürth eröffnet ersten bayerischen Yoga-Pfad

"Krieger", "Herabschauender Hund" oder "Sonnengruß": Wer ab sofort in der Fürther Parkanlage "Kleine Mainau" unterwegs ist, kann sich an niederschwelligen Yogaübungen versuchen. In dem Fürther Park ist heute ein Yoga-Pfad eröffnet worden.

Erster Yoga-Pfad in Bayern

Nach Angaben der Stadt Fürth ist es der erste seiner Art in Bayern. Bei dem Yoga-Pfad im Freien handelt es sich um einen Rundweg mit neun Stationen, an denen jeder Gleichgewichts- sowie Dehnübungen machen kann. An jeder Station wird eine Yoga-Haltung präsentiert.

Der Yoga-Pfad kostet die Benutzer nichts, ist jedem frei zugänglich und wer vorbeikommt, kann einfach loslegen - ohne eine besondere Ausrüstung. Dadurch soll der Zugang für alle ganz einfach sein, betont de Stadt Fürth.

In Österreich weit verbreitet

In Deutschland gibt nach Angaben der Stadt Fürth derzeit lediglich im Luftkurort Lauterbach im Schwarzwald einen einzigen "Yoga-Natur-Pfad". In Österreich hingegen bereits mehr als zehn. Der Yoga- und Entspannungspfad in Fürth wurde von der Gesundheitsregionplus und dem Sportservice der Stadt Fürth gemeinsam mit der Yoga-Lehrerin und Entspannungstherapeutin Martina Spangler entwickelt und umgesetzt.