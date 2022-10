Sonnenfinsternis: Ein Spektakel, das die Menschen verbindet

Karl Reitberger schraubt an einem riesigen Teleskop umher, dreht es, sucht die richtige Einstellung: "Bis jetzt sehe ich schon was. Nur die Wolken sind immer da." Er ist eines der vielen Mitglieder der Sternwarte Winzer, die hoffen, dass das Wetter heute mitspielt – damit die Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis möglich ist. Reitberger hat die Linse des Teleskops dafür mit einer speziellen Folie versehen, die an eine Alufolie erinnert – der Sehschutz beim Blick in die Sonne ist das Wichtigste, meint er.

Sehschutz beim Blick in die Sonne wichtig

Das bestätigt auch Optiker Hans Ehbauer aus Plattling. Das Gefährliche sei die Infrarotstrahlung: "Die geht erst durch die Hornhaut, durch die Linse und trifft dann auf die Netzhaut. Bei massiver Beobachtung durch ein Fernglas kann es zur Erblindung führen."

Sternwarte: Leidenschaft für Astronomie

Für die Besucher bei der Sternwarte Winzer ist aber für den Schutz gesorgt: Sie alle bekommen selbstgebastelte Sonnenfinsternis-Brillen von den Profis. Hinter dem Spektakel bei der Sternwarte Winzer steckt viel Arbeit und Organisation der Mitglieder – doch vor allem auch Leidenschaft für die Astronomie.

Diese Begeisterung lockt immer mehr Menschen auf die Sternwarte in Winzer. "Damit man dieses Ereignis auch mal live mitverfolgen kann", sagt ein Mann. "Das ist meine erste Sonnenfinsternis", meint die neunjährige Zoe, die mit ihren Eltern aus Sachsen gerade Urlaub in Bayern macht. Für den über 60-jährigen Robert Geigenfeind von der Sternwarte Winzer könnte es hingegen die letzte Sonnenfinsternis in seinem Leben sein: "Es gibt nicht mehr viele Sonnenfinsternisse, die ich von Deutschland aus erleben werde. Darum ist es für mich was Besonderes: Ab einem gewissen Alter genießt man sowas, weil man nie weiß, ob es das letzte Mal ist."

Partielle Sonnenfinsternis: Mond schiebt sich vor die Sonne

Und dann gegen 11.17 Uhr ist es soweit, keine Wolke ist mehr am Himmel zu sehen: Der Mond schiebt sich Stück für Stück vor die Sonne. Alle Besucher schauen durch ihre Brillen oder wagen den Blick durchs riesige Teleskop. "Sehr interessant", "wow" oder "dass ich das erlebe", ist da von den Besuchern zu hören. Für die neunjährige Zoe ein ganz besonderer Moment: "Die Sonne schaut jetzt aus wie ein angeknabbertes Smartie."

Nächste totale Sonnenfinsternis erst 2081

Zwar gab es heute nur eine partielle Sonnenfinsternis: Ganz verdeckt hat der Mond die Sonne nicht, sondern nur zu rund 25 Prozent. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird man bei uns erst 2081 wieder sehen. Dennoch ist Geigenfeind von der Sternwarte beeindruckt: "Weil der Mond und die Sonne scheinbar gleich groß sind. In der Realität ist die Sonne aber viel größer, hat einen Durchmesser von über eine Million Kilometer, der Mond hingegen hat einen Durchmesser von knapp über 3.000 Kilometer." Und das beeindruckt auch alle anderen.