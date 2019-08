Sonnenbrand im Weinberg - schwere Schäden bei Rebsorte Bacchus

Große Ausfälle beim Bacchus

Der Wasserfilm in der Beere hat sich aufgelöst, die Haut wurde porös - die Beeren sind eingetrocknet und hängen jetzt lila-bräunlich am Rebstock. Vor allem die Schäden beim Bacchus seien schmerzlich, sagt Hermann Mengler, der Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken bei einer Weinbergsbesichtigung in Sommerach. Denn mit zwölf Prozent Rebflächenanteil ist Bacchus in ganz Franken verbreitet. Vor allem bei Weinfesten und als fruchtiger Schoppenwein ist Bacchus beliebt.

Einige Rebsorten werden in Franken nicht überleben

"Die Weintrinker müssen sich darauf einstellen, dass es beim Bacchus nächstes Jahr Engpässe gibt", meint Mengler. In der Einschätzung der Sonnenbrandschäden sind sich Haller und Mengler einig: Es ist ein Schadensausmaß von noch nie da gewesener Dimension. Mengler geht sogar so weit, dass er den Rebsorten Bacchus und Riesling in Franken keine Chance mehr gibt. "Mit dem Klimawandel wird es für diese Rebsorten in 10 bis 20 Jahren in Franken zu heiß werden", so Mengler. Beim Silvaner, Weißburgunder, bei Scheurebe oder den Rotweinsorten hat die Gluthitze in diesem Jahr keine Sonnenbrandschäden verursacht. Vor allem der fränkischen Vorzeigerebsorte Silvaner sagt man nach, dass sie den Klimawandel bewältigen wird.