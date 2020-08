Sonnenblumen-Ernte in Unterfranken startet so früh wie nie

Seit 2002 werden im Landkreis Kitzingen schwerpunktmäßig sogenannte High Olec Sonnenblumen angebaut, sagt Herbert Pfriem, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Kitzingen. Damals wurde laut Pfriem normalerweise im Oktober mit der Ernte begonnen, in einem Jahr wurde sogar erst im November geerntet. Wegen der klimatischen Veränderungen hat sich der Erntebeginn immer weiter nach vorne geschoben. In diesem Jahr beginnen die ersten Landwirte in Unterfranken schon Ende August mit der Sonnenblumen-Ernte und damit so früh wie noch nie.

Anbaufläche in ganz Unterfranken verdoppelt

In Unterfranken stehen in diesem Jahr laut Bayerischem Bauernverband Sonnenblumen auf rund 3.000 Hektar Ackerfläche. Das sei fast die doppelte Anbaufläche wie noch 2019. Dazu zählen sowohl High Olec Sonnenblumen, als auch Vogelfuttersonnenblumen und reine Blühpflanzen.

High Olec Sonnenblumen speziell werden in der Region Kitzingen auf etwa 700 Hektar angebaut. Diese Fläche sei in den vergangenen Jahren relativ gleich geblieben. Zur Hochphase 2007 wurden laut Pfriem rund um Kitzingen sogar bis zu 2.000 Hektar High Olec Sonnenblumen angebaut. "Damals waren wir – und sind es teilweise auch noch – das größte Zusammenhängende Gebiet dieser Sorte in Europa", sagt Herbert Pfriem.

Vom Schmiermittel zum regionalen Sonnenblumenöl

High Olec Sonnenblumen sind für einen hohen Ölsäuregehalt bekannt. Die Sonnenblumenkerne werden in der Ölmühle in Rüdenhausen im Landkreis Kitzingen gepresst und zu regionalem "Frankenöl" verarbeitet. Zunächst wurde das regionale Sonnenblumenöl als hochwertiges Schmiermittel im technischen Bereich eingesetzt. "2008 haben wir dann angefangen, das Öl auch als Lebensmittelöl zu verkaufen", sagt Landwirt Herbert Pfriem. Aktuell werden jährlich rund 40.000 Flaschen regionales Sonnenblumenöl abgefüllt und gehen in örtliche Supermarktregale.

Ertrag der Sonnenblumen-Ernte schwer abschätzbar

Mittlerweile bauen bis zu 80 Landwirte der Erzeugergemeinschaft Kitzingen Sonnenblumen für die Öl-Verarbeitung an. Wie ertragreich die Ernte in diesem Jahr sein wird, lässt sich laut Landwirt Pfriem nur schwer abschätzen. Zwar sei das trockene und warme "Wein-Klima" ideal für die Sonnenblume, jedoch hat es in diesem Jahr gebietsweise wenig geregnet, was sich auch auf den Ertrag auswirkt. "In einem Jahr ist es mehr, im anderen weniger – aber so ist das in der Landwirtschaft", sagt Pfriem im BR-Interview.

Sonnenblumen wirken sich gut auf das Ackerland aus

Landwirtschaftlich betrachtet sieht Gerd Düll vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen, deutliche Vorteile im Sonnenblumen-Anbau: "Sonnenblumen haben ein extrem ausgebautes Wurzelwerk und saugen Stickstoff aus dem Boden". Sonnenblumen werden in der Regel unter Entzug gedüngt, holen sich also viele Nährstoffe aus dem Boden. Die Nitratbelastung eines Sonnenblumenfelds sei nachher geringer als zuvor.

Sonnenblumen bieten Nahrung für Insekten

Bezüglich der Insektenfreundlichkeit seien die bekannten Ölpflanzen Raps und Sonnenblume zwar vergleichbar, aber: "Der Raps blüht dann, wenn auch sonst alles blüht – die Sonnenblume blüht später", sagt Düll. So biete die Sonnenblume auch später noch Nahrung für Bienen und Insekten und sei zudem Schutz für Wildtiere, wenn Mais- oder Getreidefelder bereits abgeerntet sind.