Sonne in Bad Hindelang – 2.000 Gäste verfolgen Schlittenrennen

Knapp 2.000 Menschen haben in Bad Hindelang im Allgäu das traditionelle Schlittenrennen verfolgt. Beim 16. "Internationalen Hornerrennen" rodelten in Zweierteams 41 Schlitten eine etwa 1.300 Meter lange Piste herunter. Verletzte gab es bei dem Rennen in dem Ferienort an der Ostrach in diesem Jahr nicht.

Traditionelle Hornschlitten als Show-Einlage auf der Piste

Als Show-Einlage waren neben dem Schlittenrennen original Hornschlitten auf dem Weg den Hang hinunter zu sehen. Die Hornschlitten waren früher ein wichtiges Arbeitsgerät.