Die Sonne genießen - tut auch der Gesundheit gut

Die ersten sonnigen Tage nach dem Winter bringen Körper und Geist wieder auf Touren, weiß Daniel Gunia, Heilpraktiker für Psychotherapie in Schwabmünchen. Zwischen Licht und Wohlbefinden gibt es einen engen Zusammenhang: "Unser ganzes Leben ist auf Sonne ausgerichtet. Die Pflanzen kommen raus, das Eis schmilzt, das sind auch Metaphern, die man in der Popmusik findet."

Frühjahrsmüde - raus aus dem Winterschlaf!

Was einen munter macht, kann anfangs aber auch mal ordentlich müde machen, denn bis die Maschine Mensch in Bewegung kommt, dauert es ein bisschen, sagt der Experte. Alles was mit Umstellung verbunden ist, sei ein Kraftakt für den Organismus.

Jetzt schon Sonnenschutz verwenden

Die Sonne greift also intensiv in den menschlichen Organismus ein. Viele Hormone sind mit einem Tages-Nacht-Rhytmus ausgestattet, erklärt Professor Julia Welzel von der Uniklinik Augsburg. "Wenn wir jetzt dieses helle Licht haben, erwachen wir quasi aus dem Winterschlaf." Die Hautärztin rät auch jetzt schon zu einem Sonnenschutz: "Irgendwann ist das Sonnenkonto voll und man sollte die Haut schon erhalten, dass man gut mit ihr leben kann."