Sondierungen laufen: CSU und Freie Wähler tasten sich ab

Gut gelaunt kommt das siebenköpfige Verhandlungsteam der Freien Wähler zu den Sondierungsgesprächen mit der CSU im Landtag. An der Spitze ein optimistischer Hubert Aiwanger, der noch einmal klar macht: "Seit Jahren arbeiten wir darauf hin."

Aiwanger: "Wir werden das schon hinkriegen"

Bis zu fünf Ministerien hatte Hubert Aiwanger in den vergangenen Tagen für seine Partei gefordert. Koalitionsbedingungen sind außerdem ein Nein zur Dritten Startbahn und kostenfreie Kitas. Außerdem wollen die Freien Wähler keine weiteren Schließungen von Krankenhäusern und streben im Bereich der Straßenausbaubeiträge deutliche Nachbesserungen an.

Aiwanger gab sich dennoch erneut zuversichtlich, dass die beiden Parteien sich schnell einigen könnten. "Wir werden das schon hinkriegen", sagte er. Auf sein Verhältnis zu Markus Söder befragt, hatte Aiwanger am Morgen gegenüber dem BR so geäußert:

"Wir haben uns in der Vergangenheit diverse Male beharkt. Aber das gehört im politischen Tagesgeschäft dazu. Wir sind beide Profis genug, trotz der einen oder anderen Attacke gemeinsame Politik fürs Land zu machen." Hubert Aiwanger

Auch ein Verhandlungspartner Horst Seehofer sei für ihn kein Problem, versicherte Aiwanger. "Ich habe mich mit ihm immer gut verstanden."

Seehofer hält sich bedeckter

Das Verhandlungsteam um den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer blieb deutlich wortkarger. Seehofer selbst sagte auf die Frage, wie schnell man zu Koalitionsverhandlungen kommen kann: "Lassen Sie uns erst einmal anfangen." Ministerpräsident Markus Söder betonte, er gehe "optimistisch in die Gespräche".

Am Nachmittag geht es mit den Grünen weiter

Für den Nachmittag sind dann Gespräche mit den Grünen geplant. Direkt nach den Sondierungen will die CSU entscheiden, mit welcher Partei sie konkrete Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Offen ist noch, wie lange die Grünen und die Freien Wähler ihrerseits brauchen, um sich für oder gegen Koalitionsverhandlungen auszusprechen. Geplant ist ein Verhandlungsbeginn am Freitag.