Sondierungen der CSU: Erst Freie Wähler, dann die Grünen

Erst die Freien Wähler, dann die Grünen: An den heutigen Sondierungsgesprächen werden auf CSU-Seite neben dem Ministerpräsidenten Markus Söder auch Fraktionschef Thomas Kreuzer, Parteichef Horst Seehofer, Ilse Aigner und Finanzminister Albert Füracker teilnehmen. Dabei sollen laut Söder Inhalte im Mittelpunkt stehen. Es gehe darum, eine Regierung für ein starkes, stabiles und freiheitliches Bayern zu bilden, so Söder. Personalfragen sollen erst ganz am Ende geklärt werden.

Freie Wähler wollen drei bis fünf Ministerien

Für die Freien Wähler werden neben Parteichef Hubert Aiwanger und seinem Vize Michael Piazolo fünf weitere Vertreter sondieren. Mit Blick auf eine mögliche Regierung mit der CSU reklamieren die Freien Wähler laut Aiwanger drei bis fünf Ministerien für sich.

Grüne gehen selbstbewusst in Sondierungsgespräche

Bei den Grünen nehmen die beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann teil, daneben die Bundestagsabgeordneten Toni Hofreiter und Claudia Roth und vier weitere Grünen-Vertreter. Katharina Schulze sagte im Vorfeld, die Wähler hätten die Grünen zur zweitstärksten Kraft im Land gemacht, der CSU biete sich nun die Chance, in Bayern eine Veränderung herbeizuführen.

SPD bleibt erstmal außen vor

Ob es auch noch Sondierungen zwischen CSU und SPD geben wird, ist nicht sicher: Nach einem ersten SMS-Kontakt zwischen Söder und SPD-Chefin Natascha Kohnen will der SPD-Landesvorstand erst am Sonntag darüber beraten, ob er zu Gesprächen mit der CSU bereit ist.