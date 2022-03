Sonderzug bringt Hunderte Geflüchtete nach München

Die Stadt München war auf die Ankunft der Menschen aus der Ukraine mit dem Sonderzug vorbereitet. Sie rechnete erst sogar mit 1.500 Geflüchteten. Etwa die Hälfte der Passagiere wird im Hotel Regent an der Seidlstraße untergebracht, die anderen Geflüchteten werden in Bussen in die vorbereiteten Unterkunftsorte gefahren.

Alle Ankommenden werden auf Corona getestet

Laut Bettina Bäumlisberger von der Caritas München wurden die Menschen nach der Ankunft am Münchner Hauptbahnhof von der Bundespolizei in kleinen Gruppen aus dem Zug geholt und registriert. Während der Registrierung wurden die noch wartenden Passagiere im Zug mit Essen und Trinken versorgt. So sollten lange Schlangen in der Bahnhofshalle vermieden werden. Vor Einzug in die Unterkunftsorte werden Corona-Tests durchgeführt.

Unterbringung in Hallen oder Zeltstadt

In München ist man derweil auf der Suche nach pragmatischen Lösungen, um Tausende von ukrainischen Geflüchteten in der Stadt unterzubringen. Bis Freitag seien etwa 6.500 Geflüchtete angekommen, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) der "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe). "Ja, wir überlegen auch, eine Art Zeltstadt zu bauen", sagte er. Lieber sei ihm aber, man könne Geflüchtete in Hallen unterbringen. "Schlimmstenfalls finden eben in nächster Zeit keine Messen statt."

Gegen 22.30 Uhr wird am Münchner Hauptbahnhof die Ankunft weiterer Menschen aus der Ukraine erwartet, die mit dem Zug aus Budapest anreisen.