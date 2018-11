Sondersitzung wegen Engpässen beim Grippe-Impfstoff

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit habe im Auftrag von Gesundheitsministerin Huml (CSU) das Treffen einberufen, bestätigte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag.

Ministerium: Lieferschwierigkeiten bei Grippe-Impfstoff

Derzeit gebe es noch keine konkreten Informationen, in welchen Regionen oder Städten es aktuell Lieferengpässe gebe, hieß es aus dem Ministerium.

"Klar ist aber bereits, dass sich seit dem vergangenen Mittwoch die Lieferschwierigkeiten von Grippe-Impfstoff in Bayern vergrößert haben." Ein Statement auf dem Bayerischen Gesundheitsministerium

Davon seien vor allem Arztpraxen und Apotheken betroffen, die keinen Impfstoff vorbestellt hätten. Eine Nachproduktion für die laufende Grippezeit sei nicht möglich, da dafür eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten nötig sei. Aber stimmt die Aussage? Und woran liegt der alljährlich wiederkehrende Engpass?

Beispiel Feilitzsch-Apotheke in München-Schwabing

Auch in der Schwabinger Feilitzsch-Apotheke an der Münchner Freiheit gibt es keinen Nachschub für Grippe-Impfstoff mehr. Apotheker Eric Feldmüller telefoniert schon den ganzen Morgen mit anderen Apotheken, doch ohne rechten Erfolg.

"Bis heute ging es eigentlich noch, aber jetzt bekommen wir keinen Impfstoff mehr her. Man muss jetzt die Apotheken durchtelefonieren – und zwar alle." Eric Feldmüller, Feilitzsch-Apotheke München

Alle Jahre wieder

Dass die Grippe-Impfstoffe ausgehen, ist für den Münchner Apotheker Feldmüller kein Novum. Eine unbefriedigende Situation für Patienten und Apotheker.

"Ich hab' dieses Problem in jedem Jahr wieder, aber ich kann nicht sagen, woran es liegt." Eric Feldmüller, Feilitzsch-Apotheke München

Erhöhte Nachfrage führt zu Engpass

Die bayerische Landesapothekerkammer spricht von regionalen Engpässen in Bayern. Letztendlich gebe es aber in ganz Bayern eine erhöhte Nachfrage. Vermutlich kommt diese Nachfrage daher, so die bayerische Landesapothekerkammer, dass in diesem Jahr der Vierfach-Impfstoff erstmals auch bei Kassenpatienten bezahlt wird und so die Hausärzte diesen Impfstoff nicht mehr nur ihren Privatpatienten, sondern auch ihren Kassenpatienten empfohlen haben. So ist eine erhöhte Nachfrage entstanden.

Lässt sich die Lücke noch schließen?

Doch das Problem braucht eine Lösung, denn die diesjährige Grippe-Welle ist längst noch nicht gelaufen. Hinzu kommt: Es dauert etwa sechs Monate, um einen üblichen Grippe-Impfstoff herzustellen.

Fest steht: Die Hersteller haben den Bedarf an Grippe-Impfstoffen unterschätzt und können jetzt nur noch die Grippe-Impfstoffe ausliefern, die vor sechs Monaten in die Produktion gingen. Für sehr viele Apotheken in Bayern wird dies nicht ausreichen.