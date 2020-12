Sondersitzung im Kabinett: Drohen schärfere Corona-Regeln?

Seit November befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown. Zwar konnte dadurch der exponentielle Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus inzwischen gestoppt werden, ein wirklicher Rückgang der Fälle ist aber weiter nicht zu erkennen. Trotz strikter Kontaktbeschränkungen kam es in der letzten Zeit auch immer wieder zu Corona-Hotspots. Für morgen hat Ministerpräsident Söder deshalb kurzfristig sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Während Länder wie Österreich und Tschechien nach strengeren Ausgangsbeschränkungen das öffentliche Leben so langsam wieder hochfahren, droht in Bayern nun eine erneute Ausweitung der Corona-Maßnahmen.

Hotspots bereiten Staatsregierung Sorgen

Um 12.00 Uhr will der Ministerrat nach Angaben der Staatskanzlei per Videoschalte über "weitere Maßnahmen" beraten. Konkret dürfte das eine Verschärfung des Kurses im Kampf gegen die Pandemie bedeuten. Anlass dafür ist demnach unter anderem das unkontrollierte Ausbruchsgeschehen in sogenannten Hotspots, also regionalen Gebieten, in denen sich das Virus scheinbar ungehindert ausbreiten konnte und die Fallzahlen in die Höhe treibt.

Der Landkreis Regen in Niederbayern gehört derzeit mit einem Inzidenzwert von über 500 zu den am meisten betroffenen Regionen in ganz Deutschland. Auch die Stadt Nürnberg liegt mit aktuell rund 380 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen weit über dem bundesdeutschen Schnitt.

Lockerungen an Silvester auf der Kippe

Helfen könnten nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident strengere Schutzmaßnahmen. Markus Söder (CSU) hatte bereits in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig erachtet. So sagte er etwa am Donnerstag bei einem Besuch im Corona-Hotspot Passau, dass die in dieser Woche von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns nicht ausreiche, um die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig zu senken.