Sondersitzung: Grünen-Politikerin erwartet von Huml Aufklärung

Nach dem Wirbel um die Pannen an den bayerischen Corona-Testzentren für Reisende kommt der Gesundheitsausschuss des Landtags heute ab 13 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wird die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) über die aktuelle Lage berichten - und sich den Fragen der Abgeordneten stellen.

Haubrich hofft auf Klärung bei Befragung von Huml

Man hätte sich früher mit der Frage beschäftigen müssen, wie mit Reiserückkehrern umzugehen sei, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der bayerischen Grünen, Christina Haubrich, vorab im Interview mit der Bayern 2-radioWelt.

Von der heutigen Befragung der bayerischen Gesundheitsministerin erhofft sich Haubrich Aufklärung. "Man hätte die Menschen früher warnen können, vielleicht schon am Montag, und dann hätte man auch verhindern können, dass der ein oder andere sich vielleicht ansteckt."

Haubrich: Bei Corona-Tests darf nicht nur nach Schnelligkeit gegangen werden

Gestern bestätigte das Gesundheitsministerium, dass die Ministerin bereits am Montag vergangener Woche von Problemen bei den Testungen erfahren hat. Im Laufe des Tages habe Huml erste konkrete Zahlen erhalten. Damals sei noch von 300 positiv Getesteten die Rede gewesen, die noch nichts von ihrem Befund wussten.

"Ich glaube, was uns alle am allermeisten interessiert, wird sein, wer hat wann was gewusst und warum ist nicht früher gehandelt worden", sagt Haubrich. Die Idee Reiserückkehrer zu testen, sei nicht schlecht, sogar sehr wichtig, findet auch die Oppositionspolitikerin. Aber die Staatsregierung könne nicht nur auf Schnelligkeit gehen.

"Es kommt nicht überraschend, dass jetzt Reiserückkehrer kommen. Auch die Ferien der anderen Bundesländer sind ja schon festgestanden. Und darauf hätte man sich schon früher vorbereiten können, noch dazu, wo man ja schon die ganze Zeit mit Teststrategien beschäftigt war. Es geht einfach um eine Frage von Projektmanagement." Christina Haubrich, gesundheitspolitische Sprecherin der bayerischen Grünen