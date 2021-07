Sonderschicht in der Backstube für Hochwasser-Geschädigte

René Grün aus Esselbach im Landkreis Main-Spessart ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und verdient seine Brötchen – mit Brötchen. Die Bilder von der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands hatten den Bäckermeister so berührt, dass er helfen wollte. Nachdem er immer wieder hörte, dass frische Lebensmittel im Katastrophengebiet fehlen, stand sein Plan fest: Er wollte nicht einfach nur Geld spenden, sondern selbst etwas für die Menschen tun. Und das bedeutete: Backen, Backen, Backen.

Nachtschicht am Backofen

Nach seinem normalen Arbeitstag legte René Grün am Samstag noch eine Nachtschicht in seiner Backstube ein und backte 2.500 Brötchen und 250 Brote, mit denen er am frühen Sonntagmorgen seine Hilfslieferung startete. Örtliche Metzger und Gastwirte hatten auch noch Würste spendiert, die mit auf die Reise gingen. Grüns Feuerwehrkamerad Paul Wolf begleitete ihn und half dabei zu klären, wo genau die Lebensmittel benötigt würden.

Strahlende Augen bei der "Kundschaft"

Gegen 10.30 Uhr kam die Lieferung im nordrhein-westfälischen Stolberg an. Dort konnten die Unterfranken an vier Anlaufstellen Brötchen und Brot ausgeben. Viele Menschen freuten sich über eine Tüte mit frischen Brötchen. "Die Augen strahlten", so René Grün. Als alles verteilt war, schaute sich der Bäckermeister im zerstören Ort um. Am meisten sagt er, hätte ihn der Anblick einer zerstörten Backstube erschüttert.

Hin und zurück und sofort wieder an die Arbeit

Für den Bäckermeister selbst ging es am Nachmittag wieder zurück in die Heimat - und direkt an die Arbeit, um das Brotbacken für Montag vorzubereiten. Es war eine Gewalttour, bei der René Grün nach eigenen Angaben sogar etwas gelang, was er sonst nie gekonnt hatte: Auf der Rückfahrt schlief er zumindest für einige Stunden im Auto – mit dem guten Gefühl: Sie hatten es gebacken gekriegt!