Sonderprogramm: Mehr unbefristete Lehrerstellen in Bayern

7.760 befristet angestellte Lehrer gab es in Bayern, Stand April 2019. Eine zu hohe Zahl, finden nicht nur Opposition, Lehrerverbände und Gewerkschaften, sondern auch die Koalition aus CSU und Freien Wählern, die im Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr 808 zusätzliche, unbefristete Lehrerstellen geschaffen hat. Ein Sonderprogramm soll diese Stellen jetzt besetzen – was in diesem Jahr nach Anfangsschwierigkeiten auch klappt.

Sonderprogramm mit Startschwierigkeiten

In der ersten Bewerbungsphase waren die Anforderungen, insbesondere die Wartezeiten, noch sehr hoch: 60 Monate, also fünf Jahre, sollten die Bewerber schon befristet gearbeitet haben und zwar an einer staatlichen Schule. Verträge an kommunalen, kirchlichen oder privaten Schulen zählen da ebenso wenig dazu wie Elternzeit. Ende April konnten dementsprechend an den Realschulen nur gut die Hälfte der offenen Stellen mit den ersten Bewerbern besetzt werden, an den Gymnasien waren es noch weniger.

Die Lösung, erklärt Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler): Die Voraussetzungen wurden heruntergesetzt und die Bewerber auf den Wartelisten einzeln kontaktiert, wenn diese in Frage kamen. So wurden alle 519 Stellen, die für dieses Jahr geschaffen wurden, besetzt. Eine öffentliche Bekanntmachung oder eine zweite Bewerbungsrunde gab es nicht.

Genau das kritisiert Anna Toman, schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag. Sie hätte sich einerseits mehr Transparenz gewünscht, sowie andererseits die Berücksichtigung von Elternzeiten.

Kritik an Nichtberücksichtigung von Elternzeit

Einer Lehrerin, die eine Petition gestellt hatte, wurde genau das zum Problem. Sie war auf der Warteliste sehr weit vorne, wurde aber im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt, weil sie wegen ihrer Elternzeit zu wenige Monate befristet gearbeitet hatte. Über die Petition wird noch im Landtag beraten.

Ein weiterer Kritikpunkt, gerade von Lehrerverbänden und Gewerkschaften, ist auch das System der befristeten Stellen an sich. Michael Schwägerl, Präsident des Bayerischen Philologenverbands, fordert langfristig eine Erhöhung der integrierten und der mobilen Reserve, also der Lehrer, die für ihre Kollegen einspringen können oder sonst den Unterricht generell verbessern. Für mehr Stellen in dem Bereich fehle aber das Geld, schränkt Kultusminister Piazolo ein. Außerdem seien 95 Prozent aller Lehrer in Bayern unbefristet angestellt.