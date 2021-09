Sonderplenarsitzung: Landtag berät über Krankenhaus-Ampel

Eigentlich sollte im Plenarsaal ein Gerüst stehen an diesem Mittwoch. Eine Restauratorin wollte einen Teil der Holzvertäfelung des Saals reparieren. Denn es ist Sommerpause im Landtag, es finden keine Sitzungen statt. Eigentlich.

Doch heute ist Sonderplenarsitzung und deshalb war auch am Dienstag hier viel los: Reinigungskräfte saugten den Teppichboden, Mitarbeiter des Landtagsamtes installierten Mikrophone und Bildschirme für die Abgeordneten. Alles soll funktionieren bei der Sonderplenarsitzung. Ministerpräsident Markus Söder wird seine 12. Regierungserklärung zur Corona-Politik halten.

Söders zwölfte Regierungserklärung zu Corona

Die erste vom 19.März 2020 trug den Titel "Bayerns Schutzschirm gegen Corona". Damals war Covid-19 ein Virus, das kaum einer kannte und einzuschätzen wusste. Nun, elf Regierungserklärungen und 17 Monate später, sind rund 60 Prozent der Menschen in Bayern geimpft, und der Freistaat ändert seine Corona-Strategie.

Krankenhausbelegung statt Neuinfektionen

Nicht mehr die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen, soll entscheidend sein für Gegenmaßnahmen, sondern die Belegung von Krankenhäusern und Intensivstationen. Ministerpräsident Markus Söder begründet das mit der Impfquote.

Ein Stück weit bleibt Söder allerdings in dem vom ihm lange beschworenen "Team Vorsicht": Die 3-G-Regel gilt ab einer Inzidenz von 35 in vielen Innenräumen. Nur wer negativ getestet, genesen oder geimpft ist, bekommt Zutritt zu Restaurants, Kinos, Theater, Museen und fast alle anderen Indoor-Aktivitäten.

Opposition begrüßt Krankenhausampel

Als Reaktion auf die Kabinettsbeschlüsse zeigten sich die Oppositionsfraktionen grundsätzlich einverstanden mit dem Strategiewechsel weg von der Inzidenz hin zur Krankenhausampel. Es gibt aber auch Kritik. So bemängeln die Grünen, dass nicht an allen Schulen "Lolli-Tests" eingeführt werden, die als zuverlässiger gelten als Schnelltests. Die FDP fordert weiterhin einen "Freiheitstag", ab dem alle Beschränkungen fallen.

Die AfD stößt sich an der 3G-Regel, die nach dem Willen der Fraktion ganz abgeschafft werden sollte. Die SPD will mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen, damit Kinder und Jugendliche das aufholen können, was sie bei den (teilweisen) Schulschließungen versäumt haben. Diese ersten Reaktionen sind ein Vorgeschmack auf die Aussprache nach Söders heutiger Regierungserklärung.

Wie gesagt: Regierungserklärung und zugehörige Aussprache, jeweils die Zwölfte.