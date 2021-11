Sonderimpfaktion in Obernzenn: 1.000 Dosen gegen Corona

Schon seit Tagen laufen die Vorbereitungen für die große Sonderimpfaktion der Gemeinschaftspraxis Möller-Netal in Obernzenn im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Die beiden Allgemeinmediziner haben großes vor. Sie wollen in der knapp 2.800 Einwohner starken Gemeinde in nur wenigen Stunden rund 1.000 Menschen impfen. Dafür verwandeln sie die Zenngrundhalle am 5. Dezember in ein temporäres Impfzentrum.

Mehrzweckhalle als Impfzentrum im Kampf gegen Corona

Dort, wo normalerweise Sportveranstaltungen ausgetragen oder Geburtstage gefeiert werden, soll kommende Woche (05.12.21) aktiv gegen das Corona-Virus gekämpft werden. Die Halle sei groß genug, um im Akkord zu impfen und biete gleichzeitig ausreichend Platz für eine Wartezone, in der sich die frisch Immunisierten noch für 15 Minuten aufhalten sollen, sagt Allgemeinmediziner Christoph Möller. In vier bis fünf Reihen werden die beiden Ärzte gemeinsam mit den Arzthelferinnen parallel impfen, um die große Anzahl an Patienten bewältigen zu können.

Impfen, um Triage zu vermeiden

Impfen sei der einzige Weg aus der Pandemie und die einzige Alternative zu einem strikten Lockdown, sagte Möller im BR-Interview. Darauf deuten seinen Worten zufolge auch die Zahlen aus Israel hin. Dort sei man bereits viel weiter mit den Booster-Impfungen als in Deutschland und die niedrigen Inzidenzen seien vielversprechend. Um eine Triage hier in der Region zu verhindern, sei es daher notwendig, möglichst schnell, möglichst viele Menschen zu immunisieren.

Impfdurchbrüche häufen sich

Die rund 100 Impfungen pro Woche, die während der regulären Praxiszeiten geleistet werden können, reichten bei weitem nicht aus, um schnelle Fortschritte zu erzielen, so der Allgemeinmediziner weiter. Fast täglich habe er Menschen in der Praxis, die doppelt geimpft seien, aber trotzdem Corona-positiv. Die Wirkung lasse zunehmend nach und es komme vermehrt zu Impfdurchbrüchen. Umso wichtiger sei es, nun zu reagieren, gerade im Hinblick auf Weihnachten.

Corona-Impfungen mit Biontech und Moderna

Auffrischungsimpfungen erhalten alle ab 18 Jahren, deren Impfung länger als fünf Monate zurückliegt. Aber auch Erst- und Zweitimpfungen werden durchgeführt. Eingesetzt werde dafür der Impfstoff von Biontech sowie Moderna, wobei das Vakzin von Biontech vor allem für unter 30-Jährige verwendet werden soll, sagt Möller im BR-Gespräch.

Auch Kinder ab 12 Jahren dürfen mit ihren Eltern vorbeikommen, um sich eine Spritze geben zu lassen, so der Allgemeinmediziner. Zwar habe die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) seit Donnerstag auch grünes Licht für den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegeben, aber die Impfstoffe mit einer geringeren Dosis werden erst ab dem 20. Dezember in Deutschland erwartet.

Impf-Marathon startet um 11 Uhr - jeder aus der Region willkommen

Der Impfmarathon in Obernzenn startet am 5. Dezember um 11.00 Uhr und endet, wenn die letzte Spritze gegeben wurde, sagt Christoph Möller hoffnungsvoll. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder aus der Region sei willkommen. Mitzubringen sind Impfausweis und Gesundheitskarte. Werde die Sonderimpfaktion gut angenommen, sei eine zweite für die Tage vor Weihnachten schon in Planung.