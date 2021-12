Sonderausstellung über Landshuter Hochzeit auf Burg Trausnitz

Die Landshuter Hochzeit gilt nicht nur als das größte, sondern auch das authentischste Mittelalterfest in Europa und ist Teil des Immateriellen Kulturerbes. Die alle vier Jahre stattfindende Aufführung wurde in diesem Sommer von der Corona-Pandemie ausgebremst. Das Interesse ist aber nach wie vor groß. Es gibt Nachfragen aus aller Welt. Deshalb sind jetzt erstmals ausgewählte Kostüme außerhalb der Festspielzeit auf der Burg Trausnitz in einer Ausstellung zu sehen.

Vom Festgewand bis zur Ritter-Kleidung

So nah wie jetzt kommt man den ausgewählten Kostümen des Festspielvereins "Die Förderer" außerhalb der Aufführungen der Landshuter Hochzeit sonst nie: In Szene gesetzt werden die originalgetreu nachgemachten mittelalterlichen Gewänder mit lebensgroßen gelenkigen Schaufensterpuppen. Zu sehen ist natürlich das Festgewand des Brautpaars der Hochzeit von 1475, dazu auch Fechtrüstungen, Rennzeug der Turnier-Ritter, aber auch das Gewand des Gesindes.

Als Kulisse dienen die prächtigen Räume der Burg Trausnitz hoch über der Stadt Landshut, einst Sitz der bayerischen Herzöge. "Wir wollten einfach einen Hauch von Landshuter Hochzeit in die wunderschönen Räume der Burg bringen. Und so den Leuten ein kleines bisschen die Wartezeit bis zur nächsten Aufführung 2023 verkürzen", sagt Ursula Grüner vom Stadtmarketing, die die Ausstellung "Am Hof der Reichen Herzöge Bayern-Landshut - Geschichten um die Landshuter Hochzeit 1475" mit konzipiert hat.

Königstochter Hedwig und Herzog Georg der Reiche

Im Mittelpunkt steht natürlich das Brautpaar: Die polnische Königstochter Hedwig und Herzog Georg der Reiche. Ursula Wohlgemuth ist eine der ganz wenigen Frauen, die für die Festspiel-Hochzeit in das sagenumwobene Kleid schlüpfen durften. Und sie erinnert sich genau an dieses erste Mal, als sie das Brautkleid probeweise trug: "Es ist ein sehr aufregender Moment. Weil man hat im Vorfeld schon immer die Hoffnung: Passt das auch? Es ist ja immer das gleiche Kleid, das verwendet wird. Es hat Gott sei Dank gepasst, muss man dazu sagen. Aber es war eine sehr sehr aufregende Zeit."