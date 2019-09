Sonderauktion mit 1.200 wertvollen Waffen in Landshut

1.200 wertvolle historische Waffen, wie Säbel, Schwerter, Degen, scharfe Schusswaffen sowie militärische Objekte, die teilweise aus der Antike stammen, werden bei einer internationalen Sonderauktion in Landshut versteigert. Wie Michael Pfanneberg, Leiter des Auktionshauses Landshuter Rüstkammer dem Bayerischen Rundfunk sagte, werden nicht nur Waffen, sondern auch Rüstungen, Helme, Uniformen und Orden sowie etliche Raritäten meistbietend versteigert.

Bieter aus aller Welt

Zu der Auktion am Samstag haben sich interessierte Kunden unter anderem aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Abu Dhabi, China, Russland und ganz Europa als Teilnehmer angemeldet, so Michael Pfanneberg weiter. Bei dieser Auktion könne auch international per Telefon mitgeboten werden. Im Vorfeld können Bieter jedes Auktionslos persönlich in die Hand nehmen und prüfen.

Genehmigung für scharfe Waffen

Wer erlaubnispflichtige Schusswaffen vorbesichtigen oder ersteigern will, muss einen gültigen Personalausweis und eine behördliche Genehmigung wie eine Waffenbesitzkarte vorweisen. Die Teilnahme an der Auktion ist ab 18 Jahren möglich.

Großes Interesse für Raritäten wie einen Glockendegen

Bisher seien bereits sieben Telefonbieter aus aller Welt angemeldet. Besonderes Interesse zeigen Bieter per Telefon und mit schriftlichen Geboten für Los 62: Ein eisengeschnittener Glockendegen aus Italien um 1650. Startpreis 1.800 Euro. Für einen ganz besonderen Militärorden müssen mindestens 7.500 Euro geboten werden. Er stammt aus Sachsen-Weimar. Es handelt sich um ein Großkreuz für Fürstlichkeiten in militärischer Version.