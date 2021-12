Sonderaktion: Impfen ohne Anmeldung in Stadt und Kreis Hof

Ohne Anmeldung können sich Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Hof am Wochenende in vier Orten gegen Covid-19 impfen lassen. Sowohl Auffrischimfungen als auch Erstimpfungen werden am Samstag in Hof, Berg und Naila angeboten. In Naila hat das Technische Hilfswerk (THW) ein Zelt aufgebaut.

In der Stadt Hof stehen 3.200 Impfdosen zur Verfügung

Am Sonntag gibt es die Sonderimpfaktion in Schwarzenbach am Wald sowie in der Stadt Hof. Allein in Hof stehen an beiden Tagen insgesamt 3.200 Impfdosen zur Verfügung. Die Termine finden sich auf der Homepage des Landratsamts Hof.