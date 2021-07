Sonder-Impfaktionen im Allgäu im Impfbus

Mit niederschwelligen Angeboten sollen so etwa auf belebten Plätzen und auch in kleineren Kommunen Menschen angesprochen werden, die bislang kein Impfzentrum und keinen Arzt zwecks einer Covid-19-Impfung aufgesucht haben.

Impfen im Allgäu ohne Terminvereinbarung

Am Freitag (16.7.) steht der Impfbus von 13 bis 16 Uhr in Immenstadt auf dem Parkplatz an der Ecke Mittagstraße / Oberes Feld. Es muss vorab kein Termin vereinbart werden, wer sich impfen lassen will, muss aber über 18 Jahre alt sein. Es werden Erst- und Zweitimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht. Voraussetzung für eine Zweitimpfung ist, dass die Mindestwartezeit zwischen Erst- und Zweitimpfung bereits abgelaufen ist.

Der Impfbus im Unterallgäu und wohl bald auch im Ostallgäu

Im Unterallgäu wird der Impfbus am kommenden Montag (19.7.) auf dem Marienplatz in Mindelheim. stehen. Geimpft wird von 9 bis 16:30 Uhr mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech/Pfizer. Im Ostallgäu ist ebenfalls geplant, in verschiedenen Kommunen derartige offene Impftermine anzubieten, allerdings noch nicht in dieser Woche, so ein Sprecher des Landratsamtes. Wegen der genauen Orte und Termine befinde man sich aktuell noch in der Abstimmung mit den Gemeinden.

Sonder-Impfaktion im Forum Allgäu und im Oberallgäu

Auch in den kreisfreien Städten im Allgäu gibt es Sonder-Impfaktionen. Am Samstag (17.7.) wird ein mobiles Team vor dem Forum Allgäu in Kempten von 10 bis 15 Uhr Impfungen mit Biontech/Pfizer bereits ab 16 Jahren anbieten. Am Dienstag kommender Woche (20.7.) gibt es das Angebot von 14 bis 20 Uhr bei der BSG-Allgäu im Stadtteil Sankt Mang. Zudem macht das Impfteam Station in mehreren Gemeinden des Landkreises Oberallgäu, ebenfalls jeweils von 14 bis 20 Uhr: am Freitag (16.7.) im Rathaus in Wildpoldsried und am 19.7. bei Metallbau Gast in Durach. Am 21.7. in Dietmannsried, am 22.7. in Waltenhofen und am 23.7. in Haldenwang wird jeweils im Rathaus geimpft.

In Memmingen wird Johnson & Johnson angeboten

In Memmingen steht der Impfbus am Samstag (17.7.) ab 8:30 Uhr auf dem Hallhof vor der Kreuzherrnkirche. Geimpft wird hier ab 18 Jahren mit Johnson & Johnson, bei dem eine einmalige Gabe für den vollen Impfschutz genügt. In Kaufbeuren wird am Freitag (16.7.) von 16 bis 19 Uhr das mobile Impfteam des Impfzentrums Kaufbeuren / Ostallgäu im Testzentrum im Gablonzer Haus Impfungen anbieten. Hier wird ab 18 Jahren mit Biontech/Pfizer geimpft.

Ein QR-Code für den digitalen Impfnachweis

Bei allen Sonder-Impfaktionen müssen Impfwillige ihren Personalausweis mitbringen, vor Ort wird ein QR-Code für den digitalen Impfnachweis ausgestellt bzw. kann dieser bei Vorregistrierung auf der Website der bayerischen Impfzentren im Anschluss an die Impfung auf ein Smartphone heruntergeladen werden.