Sonder-Aktion: Miltenberg veranstaltet „Arabischen Impftag“

Am kommenden Samstag bieten arabisch sprechende Impf-Ärzte im Miltenberger Impfzentrum in der Breitendieler Straße ihre Dienste an. Jeder ab 5 Jahren kann sich dort impfen lassen, laut Einladung ausdrücklich auch Schwangere und Stillende. Außerdem ist aber ebenso ausdrücklich nur eine Impfberatung auf Arabisch möglich - ohne Impfung direkt im Anschluss.

Die Idee zu der Sonder-Impfaktion entstand nicht etwa, weil man in Statistiken einen besonderen Bedarf bei arabisch sprechenden Menschen in Miltenberg erkannte, sondern aus einer Ideensammlung des Impfzentrums, wie das Miltenberger Landratsamt gegenüber dem BR erklärt.

Terminvereinbarung nicht notwendig

Kommen können laut Landratsamt alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Einzugsbereich des Impfzentrums Miltenberg. Geöffnet ist das Impfzentrum Miltenberg am Samstag, den 29. Januar 2022 von 9 bis 16 Uhr. Einen Termin kann man vorher vereinbaren, muss es aber nicht.

Sonder-Impfaktionen sind bereits spätestens seit dem Sommer in Deutschland keine Seltenheit mehr, um die Impfquote zu erhöhen. Mal fahren Impfbusse für die Impf-Kandidaten bis fast vor die Haustür, mal gibt's zur Impfung eine Bratwurst oder ein Bier als kleinen Anreiz.